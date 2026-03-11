一般社団法人 全国建設人材協会は島田掛川信用金庫と業務提携を締結

株式会社ナレルグループ

日本全国における建設業界の発展と増進に寄与し、日本で数少ない技能労働者（職人）の人材紹介事業を行う一般社団法人 全国建設人材協会（所在地：東京都千代田区／会長 岡野稔／以下、全建）は、島田掛川信用金庫（所在地：静岡県掛川市／理事長 千葉靖史）と業務提携契約を締結しました。

■業務提携の背景・目的

全建は 2013 年に設立され、株式会社の形態では許可がおりない建設現場作業をともなう建設技能者（以下、職人）の紹介が可能な「建設業務有料職業紹介」の許可を取得している数少ない団体です。2021 年からこの建設業務有料職業紹介事業を開始し、直近までで約550名の求職者を正社員雇用として就業に導いています。また、2025年11月には、建設業界に特化したダイレクトリクルーティングサービス「職人スカウト」を開始し、若手人材を中心とした求職者と企業とのマッチング機会を増やし、建設業界の課題解決の加速化を目指しています。ただ一方で、求職者や企業に対して、この職人紹介事業や職人スカウトのサービス認知・浸透にまだまだ課題を抱えておりました。

島田掛川信用金庫は、掛川市に本店を置く地域密着型の信用金庫です。幅広い業界で人手不足は深刻な課題となっておりますが、特に取引先である建設業の中小企業から人手不足に関する相談が多く寄せられており、この課題解決の方法を模索しておりました。

本提携により、両社は下記の通り両社が持つノウハウとネットワークを最大限に活用し、地域企業の人材確保と建設業界の課題解決に寄与してまいります。

＜本業務提携の取組み内容＞

１. 島田掛川信用金庫の取引先企業に対する、全建が提供する職人紹介事業とダイレクトリクルーティングサービス「職人スカウト」の周知・提供

島田掛川信用金庫の取引先企業が多く抱える人材不足という課題に対して、全建の職人紹介事業と職人スカウトのサービス提供が可能になります。また同時に島田掛川信用金庫の持つ取引先企業のネットワークを通じてサービスの周知と認知の拡大を目指してまいります。

２. 人手不足に悩む島田掛川信用金庫の取引先企業へのカウンセリングや、最適な人材マッチングの実施

島田掛川信用金庫の取引先は地元企業が多いことが特徴の1つです。全建から若手の未経験人材や専門性の高い人材を紹介することで、地域企業の経営強化や施工品質の維持はもちろん、建設業界の活性化を促進してまいります。

■一般社団法人 全国建設人材協会（全建）について

全建は、建設業界に携わる企業・団体・事業主が会員になって構成された組織であり、大企業から、中堅、中小企業、一人親方まで網羅しています。活動目的は建設業界を経済的・社会的および技術的に支え、健全な発展に寄与することです。具体的には建設業界において大きな問題となっている人材の高齢化、若年層の不足といった「担い手不足」と労働環境の改善に寄与することです。その課題解決のために、日本で数少ない職人の人材紹介を行う建設業務有料職業紹介や、労働環境改善のための労災保険加入促進などのサービスを展開しています。

代表 ：会長 岡野 稔

所在地 ：東京都千代田区二番町3-5 麴町三葉ビル3F

TEL ：03-6261-1337

事業内容 ：有料職業紹介、一人親方向け労災保険、業務災害安心総合保険などの提供

○建設業務有料職業紹介事業許可（許可番号：13-ケ-300001）

○有料職業紹介事業許可（許可番号：13-ユ-315291）

HP ：https://zenken-hr.or.jp/

■島田掛川信用金庫について

島田掛川用金庫は、1879年（明治12年）の設立以来、静岡県中西部地域を基盤とする金融機関として、地域社会の発展に寄与してきました。

「お客さまと共に金庫も栄え明るい職場と幸福な家庭をつくる」という経営理念のもと、各自治体と連携した「地方創生」や、取引先企業の持続的成長を促す「本業支援」を活動の柱としています。

近年、地域企業が直面する深刻な人手・人材不足の課題に対し、当金庫では伴走型による課題解決支援を一層強化しております。今回の連携を通じて、地域経済を支える建設業における人材の確保・育成・定着に資する取り組みを推進し、採用力の向上や技能者の育成、技能継承の仕組み構築を後押ししてまいります。これらの取り組みにより、建設業の持続的な成長と地域経済の安定的発展に貢献いたします。

理事長 ：千葉 靖史

本店所在地 ：静岡県掛川市亀の甲二丁目203

TEL ：0537-24-6711

主な事業内容：信用金庫法に基づく金融業務（預金、融資、内国為替、その他代理業務等）と、これに付随する業務

HP ：https://www.sk-shinkin.co.jp/