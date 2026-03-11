【宮崎・青島に400坪の薪窯イタリアン誕生】古民家再生レストラン『アレグロアオシマ』が4月15日オープン。薪窯ナポリピッツァと宮崎食材を軸に、観光地青島の新たな食の拠点となる大衆イタリアンが誕生！

株式会社レストランバンク

幼少期に遊んだ宮崎に、去年久しぶりに来ました。

母の生まれ故郷でもあるこの街に懐かしさを感じると同時に、どこか少しさみしさも感じました。

それでも美味しい料理優しい人たち、変わらない海や山で遊んで、

なにか自分たちでここを面白くしたいと思い始めて歩いていたら、青島ど真ん中に古民家が見つかりました。

地方創生なんて大規模でなくていい。

ここでなにかやりたい。

ここでなにかに貢献したい。

もっと楽しい青島、そして宮崎にしたい。

まずは青島を飲食で盛り上げる。

この古民家から新たな青島のこれからが始まります。

2026年4月15日(水)、青島中心部（青島駅から徒歩１分）に敷地総面積、約400坪のTrattoria Pizzeria Allegro Aoshima アレグロアオシマを開業いたします。

敷地総面積約400坪の古民家を改装し、イタリアンレストランを建設中。ほぼ毎週、代表も視察に。

大衆イタリア食堂という原点

アレグロは2006年、兵庫県で“サンダルで行けるイタリアン”をコンセプトに誕生しました。

普段使いからデート、誕生日や記念日といったハレの日まで、日常の延長線上で使える「イタリア版大衆食堂」として展開し、現在は他ブランドを含め大阪・兵庫・沖縄・カリフォルニアで約40店舗を運営しています。

青島は、同社にとって初の本格的な観光地モデルとなります。しかし、コンセプトは変わりません。気軽に立ち寄れる薪窯のあるイタリアン。価格帯も含め、“大衆性”を維持した店舗づくりを行います。

宮崎の食材を活かしたメニュー構成

店内にはナポリから輸入した薪窯を設置し500度の温度で本格ナポリピッツァを提供します。

同じ薪窯で焼き上げる宮崎牛のビステッカ（イタリアのステーキ）を皿ごと焼き上げて卓上で切り分けて熱々レアで提供。

バターと肉汁、レモンのシンプルソースで宮崎牛の魅力を引き出します。

宮崎の魚介を活かし、青島のサンセットをイメージした豪快トマトクリームのパスタ

”青島の朝焼け 背徳のトマトクリームスパゲッティ”

店主は元ホテルパティシエ

マンゴーを使ったクレープやチーズケーキ

すべてに地産地消を軸に構成したメニューを展開予定です。

ナポリの世界大会で６位になった弊社代表の林こだわりのピッツァ「マルゲリータ」

クラフトビールと多彩なワイン

ドリンクでは、オリジナルクラフトビール（メキシカンラガー）を展開。透き通った黄金色で爽快さと軽快さがあり、昼間からでもゴクゴク行けるようにアルコール度数も控えめに調整しております。

お好みで宮崎特産の「へべす」等の柑橘果汁を絞って飲んで頂くと更にスッキリと飲んで頂ける仕上がりに。青島というビーチエリアらしさを反映し、「青島でも電車では席を譲る」をテーマにした遊び心あるネーミングで提供します。

ワインはソムリエが厳選。日常使いの軽やかな泡・白・赤から、特別な日に対応できる高級銘柄まで幅広く取り揃え、さまざまな利用シーンに対応します。

「青島でも電車では席を譲る」青島オリジナルクラフトビール

地元との連携

パンは、地元で活動するプロサーファーが営むベーカリーに製造を依頼。クラシックな製法によるリュスティックを提供予定です。

運営体制は、地元出身者、移住者、大阪本部からのサポート人員で構成。地域に根差しながらも、ブランドとしての品質を維持します。「いつ来ても帰ってきたと感じられる店」を目指します。

青島という立地

店舗は青島神社至近、主要サーフポイントも徒歩圏内に位置します。来店客にもスタッフにもサーファーが多い、青島らしい環境です。

車・バイクでの来店に加え、JR日南線を利用したアクセスも可能です。

お店から数分の場所に青島神社があり、鬼の洗濯板、サーフポイントも点在する

サーフィン文化との繋がり

青島の魅力のひとつであるサーフィン文化とも連動した取り組みを行います。

有名プロサーファーの協力により、本人の名を冠した“裏メニューピッツァ”を開発予定です。

その売上の一部を活用し、店舗敷地内に無料貸出サーフボードやキャリア付き自転車を設置。

子どもや初心者でも気軽に海に触れられる環境を整えていきます。

宮崎空港から青島のサーフポイントまでは車で約15分。

空港からこれほど近い場所に良質な波がある環境は、全国的にも貴重です。

“海と街が近いまち、青島”。

その価値を、食とサーフィンを通して多くの人に伝えていきたいと考えています。

朝の海を望む。

「電車で青島へ」という文化づくり

海沿いをゆっくり走り、青い海と南国の風景を車窓いっぱいに運んでくる――そんな旅情を感じさせてくれるローカル線、日南線。

宮崎駅からの約30分の「旅」。

青島への、アレグロへの30分すらも楽しんでいただきたい。

「今日は電車で青島へ行こう」

その文化を広げたいと考えています。

青島駅前一等地、徒歩1分のお店だからこそ、

電車で来店すれば、

昼からクラフトビールやワインを楽しめる。

運転を気にせず滞在できる。

帰りの時間までゆっくり過ごせる。

観光客だけでなく、

地元住民が電車で青島へ向かう日常を提案します。

旅情を味わえる電車での移動

飲食業の新しい可能性

本プロジェクトのもう一つのテーマは、飲食業界が直面する人手不足解消への挑戦です。

自然豊かな地域で生活基盤を築きながら働くという選択肢を提示し、健康的なライフスタイルと飲食業を両立できるモデルを模索します。

観光地モデルの検証であると同時に、地域と共存する持続可能な飲食経営の実践でもあります。

青島の中心から、宮崎を元気に。

2026年4月15日、『アレグロアオシマ』が誕生します。

【店舗概要】

店名： Trattoria Pizzeria Allegro Aoshima アレグロアオシマ

住所： 宮崎県宮崎市青島４丁目1-53

TEL： 未開通（お問合せ先/本社06-6427-2710(#)）

営業時間：ランチ11:30-14:30(LO14:00)

ディナー17:30-22:00(フードLO21:00/ドリンクLO21:30)

定休日： 木曜日

詳細を見る :https://www.youtube.com/channel/UCcgCJ45oxqyz6Iz02SbvcnA?app=desktop&fbclid=PAZnRzaAQdyo5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAacCCnC5sdpG42M3FGRDkfAJoEbXkZ4F2kw2Pf8-A6uInp31CuBffrre_ol85w_aem_IicQD73bhwsKXPwfdkcieg公式Instagram :https://www.instagram.com/aoshima_allegro?igsh=MWJ0M21lMDVnbmc1cg%3D%3D&utm_source=qr