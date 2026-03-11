アルティウスリンク「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に4年連続で認定

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に4年連続で認定されました。

健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けられる環境を整備することを目的としています。

アルティウスリンクの健康経営の取り組み

アルティウスリンクは、パーパス「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。(https://www.altius-link.com/corporate/purpose/)」のもと、従業員一人ひとりが健康でいきいきと働ける環境づくりを推進し、「健康経営」を企業活動の重要な基盤として位置付けています。

これまで、健康増進に関する研修・セミナー、ウォーキングイベントの開催、看護師・保健師に健康相談を行える環境の整備や、当社オリジナル体操「アルティウスリンク体操」を開発・導入するなど、従業員の健康増進に向けてさまざまな取り組みを実践してきました。こうした取り組みが評価され、スポーツ庁が実施している「スポーツエールカンパニー2026」にも2年連続で認定されました。(https://www.altius-link.com/news/detail20260204.html)

■主な取り組み事項

＜社員の健康管理推進＞

- アルティウスリンク体操の開発・導入(https://www.altius-link.com/news/detail20251219.html)- 「適正飲酒セミナー(https://www.altius-link.com/blog/detail20260109.html)」、「女性向けウェルネスセミナー」や「食事・睡眠・禁煙セミナー」(https://www.altius-link.com/blog/detail20260128.html)など、健康増進に関するセミナーを継続的に実施- ウォーキングイベントの開催- 定期健康診断／特定保健指導の実施- 新入社員向け「セルフケア」、管理職向け「ラインケア」など、メンタルヘルス研修の実施

＜健康保持の体制づくり＞

- 健康経営推進体制を構築した全社的なウェルネス推進と安全衛生管理活動- ストレスチェックの実施および保健師・看護師による受検勧奨- 看護師・保健師6名が各拠点と連携し、健康相談しやすい環境整備を推進- 健康支援を強化するアプリの配布・活用（健康管理アプリ、ウォーキングアプリ）

＜働きやすい環境整備＞

- 長時間労働の抑制を目的とした勤怠管理- 週1日のノー残業デーの設定- 産業医の面談実施- ワーク・ライフ・バランス／ダイバーシティ推進・支援（仕事と育児/介護/通院の両立支援）- 男性の育休取得に対する社内理解促進を目指した管理職向けの研修健康経営の詳細はこちら :https://www.altius-link.com/sustainability/social/health-and-safety/

アルティウスリンクは、今後も従業員の「健康」を重要な経営課題と捉え、従業員一人ひとりの健康を組織で支える健康経営を推進します。心身の健康の保持・増進への取り組みにより、「健康を大切にする文化」を定着させるとともに、従業員が自分らしく活躍できる環境づくりを追求してまいります。

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：

１.カスタマーサクセスサービス

２.コンタクトセンターサービス

３.ビジネスアウトソーシングサービス

４.コーポレートアウトソーシングサービス

５.ITアウトソーシングサービス

６.グローバルサービス

７.人材派遣、保険代理店、電報等のサービス提供

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

◎お問合せ

アルティウスリンク株式会社 会社案内

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19180?tab=press_kit

本リリース（企業サイト）

https://www.altius-link.com/news/detail20260311_02.html

プレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19180

報道関係者さま窓口：adv@altius-link.com

サービス窓口：service@altius-link.com

facebook公式アカウント：https://www.facebook.com/AltiusLink/