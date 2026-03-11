読者やシラス配信者が集うイベント「ゲンロン春の人文フリマ@五反田」3月20日（金）開催！

株式会社ゲンロン

株式会社ゲンロン（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：上田洋子）は、2026年3月20日（金・祝日）に、「ゲンロン春の人文フリマ@五反田」と題したイベントを開催します。

会場は五反田JPビルディング3階の「CITYHALL ＆ GALLERY GOTANDA」。読者や、配信プラットフォーム・シラスの配信者らが出店するフリーマーケット「ゲンロン・シラスコミュニティマーケット」をはじめ、東浩紀・大森望・星野博美らによるサイン会、特別展示「ゲンロンとウクライナ」など、さまざまなイベントが行われます。

本イベントは入場無料。新創刊の雑誌『ゲンロン y』が注目を集めるなか、にぎわいを見せるゲンロンのコミュニティを気軽に体験できる機会です。ぜひお越しください。

ゲンロン春の人文フリマ@五反田

開催概要

みどころ

- 日時：2026年3月20日（金曜、祝日） 12:30～19:00会場：CITYHALL ＆ GALLERY GOTANDA エントランスロビー （東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング3階）※ゲンロン友の会会員限定イベント「友の会総会2026 愚かさ復活(https://sokai.genron.co.jp/)」も同時開催いたします。

「ゲンロン・シラスコミュニティマーケット」

ゲンロン友の会会員とシラス配信者による多彩なブースが勢揃いするフリーマーケット。過去に会員限定のかたちで3度開催し、毎回好評を博してきました。さまざまなジャンルの同人誌や手工芸作品、お菓子などの販売、占いやサークルの活動紹介など、多種多様な25を超えるブースで、みなさまのご来場をお待ちしています。

出店者一覧：https://sokai.genron.co.jp/#market

ステージプログラム

会場奥の特設ステージでは、ゲンロンにゆかりのあるさまざまな著者によるサイン会を一挙開催します。一部はゲンロンから刊行されている本以外でも受け付けますので、この機会にぜひ直接会いに来てください！

さらにプロマジシャン・堀内大助による子供から大人まで楽しめるマジックショーに加え、17:30からはライター・ポッドキャスターの速水健朗さんによる「速水書店」がオープン。秘蔵のコレクションも販売されるかも？どうぞお見逃しなく。

■タイムスケジュール

13:30～14:00 東浩紀 『平和と愚かさ』サイン会

14:30～15:00 大森望さん・小浜徹也さん 『超SF創作マニュアル』サイン＆チェキ会

15:30～16:00 星野博美さん・吉田雅史さん サイン会

16:30～17:00 堀内大助さんマジックショー

17:00～17:30 大山顕さん・小松理虔さん サイン会

17:30～18:30 速水健朗さん 「速水書店」オープン

東浩紀大森望さん小浜徹也さん星野博美さん吉田雅史さん堀内大助さん大山顕さん小松理虔さん速水健朗さん

特別展示「ゲンロンとウクライナ」

ゲンロンでは、チェルノブイリへのスタディツアーを複数回企画したり、関連書籍の刊行などを通じ、ウクライナとさまざまなかかわりを持ってきました。これまでの取材写真や、関連グッズなどの展示を行います。