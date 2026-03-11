選抜された各階級8名による日本一決定戦！「2026年全日本選抜柔道体重別選手権大会」の組合せを公開

公益財団法人全日本柔道連盟

公益財団法人全日本柔道連盟は、2026年4月4日(土)・5日(日)に福岡国際センターにて開催する「2026年全日本選抜柔道体重別選手権大会」の組合せを公開しました。本大会は、10月にアゼルバイジャン・バクーで開催される世界柔道選手権大会の最終選考会となります。世界の舞台を目指す選手たちによる緊張感あふれる戦いに、ぜひご注目ください。

組合せ ※3/11現在

■男子(https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2026/02/2026%E9%81%B8%E6%8A%9C_HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8%E5%B1%B1%E7%B5%84%E7%94%B7%E5%AD%90_0311.pdf) ■女子(https://www.judo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2026/03/2026%E9%81%B8%E6%8A%9C_HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8%E5%B1%B1%E7%B5%84%E5%A5%B3%E5%AD%90_0311.pdf)

日程

■4月4日(土)開始式9:00 試合開始9:20 試合終了15:00（予定）

「男子」60kg級、66kg級、73kg級、81kg級

「女子」48kg級、52kg級、57kg級

■4月5日(日)試合開始9:30 試合終了15:00（予定）

「男子」90kg級、100kg級、100kg超級

「女子」63kg級、70kg級、78kg級、78kg超級

会場

福岡国際センター（福岡市博多区築港本町2-2）

チケット情報

■先行販売

期間：2026年3月19日(木)23:59まで

取り扱いプレイガイド：チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666030)

店頭購入の場合：セブンイレブン（Pコード：865-884）

■一般販売

期間：2026年3月20日(金・祝)10:00～

取り扱いプレイガイド：チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666030)・ローソンチケット(https://l-tike.com/error/notFound)

店頭購入の場合：セブンイレブン（Pコード：865-884）・ローソン（Lコード：84413）

◎前売りにて予定販売枚数を終了した場合の当日券販売はございません。

■チケット金額

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/81_1_ac335473f3d29dd2fc39590d8e71f6f2.jpg?v=202603110351 ]

★「1階S指定席」（両日とも10席限定）について★

決勝戦が行われる試合場に最も近いお席でより特別感をもって楽しんでいただけるチケットをご用意しました。

【購入者特典】

・著名柔道家による見どころ紹介（各日とも試合開始時刻の20分前から約10分実施）

・ミックスゾーン（選手取材エリア）の見学

・バックヤードツアー（当日の試合進行状況に応じて各日とも約10分実施）

・大会プログラム

※見どころを紹介する著名柔道家は当日のご案内となります。チケット記載の座席にてお待ちください。

※「1階S指定席」はチケットぴあのみでの販売となります。

■座席表 ※決勝戦は「第二試合場」で実施します。

公式ライブ配信・放送情報

■YouTube「全柔連TV(https://www.youtube.com/@JAPAN-JUDO)」

決勝戦を含む全試合を配信します。（決勝戦は第2試合場）

※各試合場の配信URLについては、準備が整い次第、連盟ホームページ(https://www.judo.or.jp/tournament/18863/)に掲載いたします。

■BSフジでの独占放送が決定

4月4日(土)・5日(日) 13:00～15:00

※試合進行により延長となった場合はサブチャンネルにて放送を継続いたします。

本大会に関する情報

本大会に関する情報は、連盟ホームページ(https://www.judo.or.jp/tournament/18863/)や連盟公式SNS（Instagram(https://www.instagram.com/ajjf_official/?h)・X(https://x.com/ajjf_judo)・Facebook(https://www.facebook.com/ajjf.judo)）、「スポーツナビ全柔連公式情報ページ(https://sports.yahoo.co.jp/official/writer/10469)」随時発信しています。