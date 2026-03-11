『オクトラ0』や『FFVIIリメイク IG』ら新作が初セール！「スクエニ MARCH SALE Part2」開催

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ MARCH SALE Part2」を開始したことをお知らせいたします。



本セールでは、初セールとなる『オクトパストラベラー0』とNintendo Switch(TM) 2 版『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』 がラインナップに登場いたします。また、2026年3月16日に原作の発売から20周年を迎える『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』をはじめとするダウンロード版の作品がお手頃な価格でお楽しみいただけます。


セールラインナップはコチラ :
https://sqex.to/bd5JV

＜セール期間＞


PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア


2026年3月25日（水）23:59頃まで



※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。


※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。


※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。


セール対象タイトルピックアップ

『オクトパストラベラー0』


『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』


(PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM))


25%OFF



初セール！

※初セール対象はPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM)版です。



(C) SQUARE ENIX



『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』


(PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM) 2 )


MAX64％OFF



Nintendo Switch(TM) 2 版初セール！

※初セール対象はNintendo Switch(TM) 2 版です。



(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



『FINAL FANTASY VII REBIRTH』


(PlayStation(R)5)


40%OFF



価格改定&セールでさらにお求めやすく！

(C) SQUARE ENIXCHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI


LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO



『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』


(PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM))


60%OFF


『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』


70%OFF


(PlayStation(R)4)



発売20周年！デジタルプレミアムエディションは割引率アップ

(C) SQUARE ENIX



『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』


40%OFF


(PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM))




(C) SQUARE ENIX




他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！


セール対象タイトル一覧はセール紹介ページをご確認ください。


詳細を見る :
https://sqex.to/bd5JV