『オクトラ0』や『FFVIIリメイク IG』ら新作が初セール！「スクエニ MARCH SALE Part2」開催
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ MARCH SALE Part2」を開始したことをお知らせいたします。
本セールでは、初セールとなる『オクトパストラベラー0』とNintendo Switch(TM) 2 版『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』 がラインナップに登場いたします。また、2026年3月16日に原作の発売から20周年を迎える『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』をはじめとするダウンロード版の作品がお手頃な価格でお楽しみいただけます。
セールラインナップはコチラ :
https://sqex.to/bd5JV
＜セール期間＞
PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア
2026年3月25日（水）23:59頃まで
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
『オクトパストラベラー0』
『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』
(PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM))
25%OFF
初セール！
※初セール対象はPlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM)版です。
(C) SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
(PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM) 2 )
MAX64％OFF
Nintendo Switch(TM) 2 版初セール！
※初セール対象はNintendo Switch(TM) 2 版です。
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
(PlayStation(R)5)
40%OFF
価格改定&セールでさらにお求めやすく！
(C) SQUARE ENIXCHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』
(PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM))
60%OFF
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』
70%OFF
(PlayStation(R)4)
発売20周年！デジタルプレミアムエディションは割引率アップ
(C) SQUARE ENIX
『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』
40%OFF
(PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM))
(C) SQUARE ENIX
他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！
セール対象タイトル一覧はセール紹介ページをご確認ください。
詳細を見る :
https://sqex.to/bd5JV