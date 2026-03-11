【関西初進出】ふわふわとろーり、名物「わらび餅」を毎日販売。岐阜・名古屋・東京の行列店ツバメヤが大阪・阪神梅田本店に登場

株式会社ツバメヤ

岐阜県・柳ヶ瀬の和菓子店「株式会社ツバメヤ（所在地：岐阜県岐阜市神田町4-13、代表：岡田さや加）」は、3月18日 より、大阪・阪神梅田本店1階にて、長期出店をスタートします。

名物「ツバメわらび」

看板商品は、創業時より作り続けている名物「ツバメわらび」。ふわふわとろーり食感のわらび餅に、香ばしくビターな深煎りきな粉がたっぷり。岐阜・柳ヶ瀬の本店で作ったものを毎日大阪へ直送し、できたてを販売いたします。

素材そのものの持ち味を生かした「大地のお菓子」

2010年に岐阜県岐阜市の柳ヶ瀬商店街で創業。「わらび餅」や「どら焼き」が評判を呼び、2016年に開店した名古屋駅前の大名古屋ビルヂング店は、連日行列になるほどの人気店に。2023年には東京八重洲通りに日本橋店をオープン。今回は関西初の長期出店となります。ツバメヤが作るのは、かしこまった席での「和菓子」ではなく、毎日でも食べたい体が喜ぶ「お菓子」。素材そのものの持ち味を大切にし、余計なものはいれない、引き算のレシピ。シンプルでありながらも力強くて優しい味わい、大地がそのまま形になったようなお菓子です。

ツバメわらび 10切入・ツバメわらび 10切入 1,358円（税込）

みずみずしさを閉じ込めるように、ひと粒ひと粒丸く丁寧に手切りした、ツバメヤ名物わらび餅。あふれそうなほど箱いっぱいに敷き詰めたきな粉から、そっとわらび餅を取り出すのは、まるで宝探しのよう。わらび餅のとろけるようなふわふわ食感、ほろ苦くビター な深煎りきな粉との調和をどうぞお楽しみください。

ツバメサブレツバメようかん・ツバメヤ自慢のお菓子がずらり

「ツバメわらび」を中心に、サブレ、ようかん、あられ、つぶあんなど、一つひとつ磨き上げたツバメヤ自慢のお菓子を販売。日常のおやつから贈答品まで、幅広い商品を展開いたします。

ツバメわらび 阪神梅田本店限定パッケージツバメサブレ箱入り 阪神梅田本店限定パッケージ・阪神梅田本店限定パッケージ

「ツバメわらび」と「ツバメサブレ箱入り」は、阪神梅田本店だけの限定パッケージ。イラストレーター松尾ミユキさんが描いたトラとツバメのイラストを用いた特別仕様で販売します。

●「ツバメヤ 阪神梅田本店 出店」概要

期間：2026年3月18日（水）～

場所：阪神梅田本店 1階スイーツファーム（大阪府大阪市北区梅田1-13-13）

営業時間：10時～20時 （施設の営業時間に準ずる）

お問い合わせ：ツバメヤ柳ヶ瀬本店 電話058-265-1278

ツバメヤ柳ヶ瀬本店 外観

ツバメヤ柳ヶ瀬本店

住所：岐阜県岐阜市神田町4-13

電話：058-265-1278

FAX：058-266-8800

営業時間：9時～18時

定休日：月曜日

ホームページ：https://tsubame-ya.jp/