「アマン エッセンシャルズ」よりアマン東京限定レザーアクセサリー『フラグメントケース』を新発売

アマン東京

アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo) (東京・大手町、総支配人 八木朋子)では、33階のアマン東京ブティック(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/experiences/shop)にて、アマンの洗練されたライフスタイルをお届けするリテールコレクション「アマン エッセンシャルズ (Aman Essentials)」より、アマン東京限定レザーアクセサリー『アマン東京オリジナル フラグメントケース』を発売いたしました。

アマン エッセンシャルズのレザーコレクションは、熟練した職人によって、素材選びから仕上げまで丹念に手掛けた大小さまざまなハンドメイドのレザーアクセサリーで構成され、あらゆるワードローブに自然に溶け込むタイムレスなデザインが特徴です。クラシックなフォルムを現代的に再解釈したシルエットは、落ち着いた佇まいの中に洗練さをもたらし、丁寧なクラフツマンシップとさりげないシグネチャーロゴがアマンの独自性を表現しています。

ネイビー×ダークグレーネイビー×ライトブルー

『アマン東京オリジナル フラグメントケース』は、カードを5枚収納できるカードスロットと、小銭や折りたたんだ紙幣を収められるファスナーポケットが付いた、コンパクトさと機能性を両立させています。必要なものだけを軽やかに持ち運びたい方や、キャッシュレス中心のライフスタイルに寄り添うデザインで、日常使いはもちろん、ミニマルなバッグでの外出時や旅先でもスマートに活躍することでしょう。

カラーは、ネイビーとダークグレーを組み合わせた落ち着いたトーンと、ネイビーを基調に爽やかなライトブルーをアクセントにしたモデルの2色展開。アマンの美意識を象徴する上質なレザーとクリーンなラインが、タイムレスな魅力を放ちます。

アマン エッセンシャルズ『アマン東京オリジナル フラグメントケース』

カラー： 2色 ネイビー×ダークグレー、ネイビー×ライトブルー

サイズ： 横 13.5cm 縦7.5cm

価格： 各55,000円（消費税込み）

販売場所： アマン東京 33 階 「アマン東京 ブティック」

アマン東京オンラインショップ https://shop.amantokyo.com/

お問い合わせ： アマン東京 ブティック 03-5224-3333（午前10時から午後6時）

■アマン東京 ブティック

アマン東京のブティックは、大手町タワーの33階に位置し、窓の外には東京の街並みが広がり、空間と調和する景観をお楽しみいただけます。日本の伝統を取り入れた落ち着いた雰囲気のなか、アマンが厳選したオーダーメイド製品や和を感じるライフスタイルアイテムをご覧いただけます。

住所：東京都千代田区大手町1-5-6 大手町タワー アマン東京 33階

営業時間：午前10時から午後6時まで

URL：https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/experiences/shop

■アマン エッセンシャルズ

1988年の創設以来、アマンは、日常の雑念から間隔を置き、より良い自分への可能性を探求する機会をゲストに提供してまいりました。現在、世界20カ国に36のリゾート、ホテル、プライベート レジデンスを展開するアマンは、日々の慌ただしさから解放される、感動的な体験と場所を世界中で追求しています。

アマンのホリスティックな旅はホテルやリゾートの枠を超えて継続され、2018年にはアマンスキンケアが誕生、アマン独自のライフスタイルを自宅にいながら手に入れることができるようになりました。アマンスキンケアの成功は、その後、最適な健康状態を維持するためのサプリメントシリーズ「SVA (スヴァ)」と、2021年に発売されたアマンのデスティネーションからインスピレーションを得た7つの香りのコレクション「アマン ファイン フレグランス」の誕生につながりました。アマンを訪れるゲストのワードローブにシームレスにフィットするようデザインされたコンテンポラリーなレディ トゥ ウェアやレザーコレクション、ファインジュエリーコレクションにより、さらに充実した内容となっています。

現在では、それぞれの事業が、アマンの世界観からインスピレーションを得て作られたデイリープロダクトのコレクションである「アマン エッセンシャルズ」に属しています。「アマン エッセンシャルズ」は、アマン オンラインショップ(https://shop.aman.com/)と世界のアマンブティックでお求めいただけます。

アマン東京とは

「アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo)」は2014年12月22日にアマン初の都市型ホテルとして開業いたしました。高層複合ビル大手町タワーの最上階部33階から38階に、木と石と和紙による、日本の伝統文化と現代性を兼ね備えた広々とした静かな空間を提供しています。客室数84室、高い天井高を持つガーデンラウンジを始め、レストラン、バーラウンジ、1階別棟のカフェ、パティスリー、カウンター8席の鮨店、そして8室のトリートメントスイート、30メートルの屋内プールやフィットネスジムを持つアマン・スパなどを擁し、そのどこからでも東京の眺望や自然をご堪能いただけます。

アマンとは

アマンは、プライベートな邸宅にいるかのような心温まるもてなしと、常に小規模であること、そして美しさの際立つラグジュアリーで非日常的な体験のできる、プライベートなリゾート・コレクションとして1988年に創設されました。そのコンセプトは、初のリゾートとして誕生したプーケット島のアマンプリ（平和なる場所）から世界へと広がっていきました。現在、アマンは世界20のデスティネーションにおいて、35軒のホテル、リゾート、ブランデッド レジデンスを展開し、今後も新たなプロジェクトを積極的に進めてまいります。

近年、アマングループはアマン・スパからインスパイアされたホリスティックな「アマンスキンケア」（2018年）、サプリメントシリーズ「Sva」（2020年）、「アマン ファイン フレグランス」（2020年）、レディトゥウ エアコレクション「ザ・エッセンシャルズ by アマン」（2021年）、フェイシャルスキンケアライン「アマン エッセンシャルスキン」（2023年）、インテリアプロダクトライン「アマン インテリアズ」（2023年）など、アマンのライフスタイルをご自宅へお届けすることができるまでに成長いたしました。

さらにアマンは常に進化を続けることをブランド哲学に据え、2020年には新しいホテルブランド「Janu (ジャヌ)」を立ち上げました。サンスクリット語で「魂」を意味するジャヌは、人と人とのつながりを育み、調和を取り戻して歓びを分かち合うことをコンセプトとしています。2024年3月に開業したジャヌ東京(https://www.janu.com/janu-tokyo/)のほか、新たなデスティネーションでの開業計画が進行しています。