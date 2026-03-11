『異世界で過ごす悪役ロールプレイ　～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1』発売記念！話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で4話分完全無料キャンペーンを開催！

写真拡大 (全20枚)

株式会社キルタイムコミュニケーション

キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で「小説家になろう」発！異色の異世界ダークファンタジー『異世界で過ごす悪役ロールプレイ　～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1』の発売を記念した4話分完全無料キャンペーンを開催いたしております。




この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！


ヴァルキリーコミックス『異世界で過ごす悪役ロールプレイ　～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1(https://www.comic-valkyrie.com/akurole/new.html)』好評発売中！




異世界で過ごす悪役ロールプレイ　～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1(https://www.comic-valkyrie.com/akurole/new.html)


漫画：RAYMON(https://x.com/RAYMON_)／原作：む～ん(https://x.com/moonsannandesu)


発売日：2026年3月6日


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221440



英雄譚に飽きたあなたへ、


救済なしの異世界ダークファンタジー!!



勇者より、悪役が好きだろ？



























善良な会社員・真島三太は、ゲームの世界で


PKに明け狂う傍若無人な悪役ロールプレイを楽しんでいた。


そんな彼が目覚めた先は、剣と魔法が支配する異世界。


「クロウ」と名付けられた赤子として転生し、希望あふれる人生が始まる――はずだったが、


待っていたのは辺境の村での過酷な扱いであった。


そんな絶望の中で出会ったのは、幼少魔族のスフィア。その邂逅をきっかけにクロウは


“人ならざる力”をその身に宿していく。いつか魔王へ至る悪逆譚、開幕!!


続きはこちらから :
https://kimicomi.com/episodes/93f0346aab1c2



(C)RAYMON(C)む～ん／キルタイムコミュニケーション

キミコミ作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/e91af87d8e7c3

キミが欲しいコミックがここにある。話題の作品がまとめて無料で読める！


話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】





異世界に、恋愛に、バトルに、セクシーに！多種多様なマンガをキミに！


https://kimicomi.com/(https://kimicomi.com/)　無料マンガが　ほぼ毎日更新！



試し読みも可能な公式サイト


「コミックヴァルキリー」はこちらをチェック！



コミックヴァルキリー公式サイト(https://www.comic-valkyrie.com/)
コミックヴァルキリー編集部X(https://x.com/comic_valkyrie)
コミックヴァルキリーチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/channel/UCM2ygYzFvN-ahi_vDwrc-yA)


キルタイムコミュニケーション(KTC)広報X(https://x.com/ktcdigitalbreak)