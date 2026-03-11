『異世界で過ごす悪役ロールプレイ　～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1』発売記念！話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で4話分完全無料キャンペーンを開催！

株式会社キルタイムコミュニケーション

「小説家になろう」発！異色の異世界ダークファンタジー『異世界で過ごす悪役ロールプレイ ～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1』の発売を記念した4話分完全無料キャンペーンを開催いたしております。

この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！

ヴァルキリーコミックス『異世界で過ごす悪役ロールプレイ ～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1(https://www.comic-valkyrie.com/akurole/new.html)』好評発売中！

異世界で過ごす悪役ロールプレイ ～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～1(https://www.comic-valkyrie.com/akurole/new.html)

漫画：RAYMON(https://x.com/RAYMON_)／原作：む～ん(https://x.com/moonsannandesu)

発売日：2026年3月6日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221440

英雄譚に飽きたあなたへ、

救済なしの異世界ダークファンタジー!!

勇者より、悪役が好きだろ？

善良な会社員・真島三太は、ゲームの世界で

PKに明け狂う傍若無人な悪役ロールプレイを楽しんでいた。

そんな彼が目覚めた先は、剣と魔法が支配する異世界。

「クロウ」と名付けられた赤子として転生し、希望あふれる人生が始まる――はずだったが、

待っていたのは辺境の村での過酷な扱いであった。

そんな絶望の中で出会ったのは、幼少魔族のスフィア。その邂逅をきっかけにクロウは

“人ならざる力”をその身に宿していく。いつか魔王へ至る悪逆譚、開幕!!

続きはこちらから :https://kimicomi.com/episodes/93f0346aab1c2(C)RAYMON(C)む～ん／キルタイムコミュニケーション

