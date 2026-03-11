日本のスーツケース「KABUKI」米国・アカデミー賞候補者ギフトに初選出

アジア・ラゲージ株式会社

隈取のインパクトが映えるデザインと機能性を兼ね備えた製品

3月15日（現地時間）にロサンゼルス・ハリウッドで開催される世界最大の祭典である第98回アカデミー賞のノミネート者限定に贈呈される「‟Everyone Wins”ノミネート・ギフトバッグ」（通称スワッグ・バッグ）に歌舞伎・隈取のインパクトが映える和のデザインと使いやすさを両立したスーツケース「KABUKI」が選ばれました。

主演・助演俳優、監督の候補者25名に贈られるこのスワッグ・バッグは、毎年数十万ドル相当の豪華な内容のギフトが贈られることで話題を集め、授賞式の開催前から多くの有名媒体、SNSの注目を浴びています。

アジア・ラゲージ株式会社 代表取締役社長の金村徳厚コメント

「誠実なものづくりとアフターサービスで“安心して旅を託せるブランド”として支持を広げてきた同社の "KABUKI" が映画界のトップに届くギフトとして選ばれたことを嬉しく思います。これからもライフスタイルに寄り添う「ジャパンブランドの品質・機能・デザイン、その先を目指す」ブランド哲学で、徹底した品質管理、商品開発、国際保証のアフターサービスを通して誠実なモノ造りから生まれる価値を提案して参ります。

日本のラゲージブランドがハリウッドの映画スターに届く「KABUKI」は、日本の伝統文化である“歌舞伎”の美意識を現代的に再構築し、アジア・ラゲージが得意とする高い機能性と融合させた、まったく新しいシリーズです。企画・デザインと最終組み立てを日本国内で行うことで、細部に至るまで高い品質を実現しました。耐久性と美しさを両立させるため、最新素材と独自の設計思想を採用しています。

「KABUKI」（3サイズ/4カラー/66,000円～77,000円 税込）は直営店、公式オンラインストアならびに全国の量販店・専門店にて順次販売開始しています。

KABUKI 製品紹介サイト :https://asialuggage.asia/category/KABUKI/

「KABUKI」シリーズ。写真左から紅（くれない）・瑠璃紺（るりこん）・黒衣（くろこ）・白塗（しろぬり）の順

KABUKI

■ ジャパンメイドの精度

日本国内での企画、デザインと最終組み立てにより細部まで高い品質を実現

■ 伝統 × モダンデザイン

歌舞伎の色彩・隈取の構図を現代的に再解釈した独自デザイン

■ 機能性の追求

軽量性、耐衝撃性、サスペンション搭載静音大型キャスター、容量拡張機能など、旅のストレスを軽減する設計

■ 4桁TSロック/亜鉛合金製コーナーパッド/台座フック/刺繍入りスーツケースカバー付き/ステッカー付き

■ 素材：ポリカーボネイト100％

■ カラー：紅（くれない）・瑠璃紺（るりこん）・黒衣（くろこ）・白塗（しろぬり）

■ サイズ：18/24/28インチ

■ 参考価格：66,000円～77,000円(税込)

■ 生産国：日本

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177329/table/4_1_e43a112f80be4f2a5883cfba73de29fb.jpg?v=202603110251 ]

・発売店舗：オンラインショップ

https://asialuggage.asia/category/KABUKI/(https://asialuggage.asia/category/KABUKI/)

“Everyone Wins” Nominee Gift Bagsとは(https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2026)

カラーは紅（くれない）

“誰もが勝者”と名付けられた「“Everyone Wins”ノミネート・ギフトバッグ」（通称Swag Bag：スワッグ・バッグ）は、ハリウッド最大の祭典であるアカデミー賞において、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞、監督賞の主要部門にノミネートされた25名の最終候補者に贈られる豪華なギフトバッグです。

マーケティング会社「Distinctive Assets：ディスティンクティブ・アセッツ」が独自に制作しており、2002年より候補者に提供を続けています。毎年、数十万ドル相当の豪華な中身がメディアの注目を集め、主要メディアは授賞式前から“スワッグ・バッグ”を報じています。

Photo credit : Olivia Rakowski of LIGHT MVMNT STUDIO

第98回アカデミー賞 日本映画がノミネート

本年度、第98回アカデミー賞では日本映画「国宝」が歌舞伎メイクや床山が評価を得て、“メイクアップ＆ヘアスタイリング賞”でノミネートされており、授賞式は現地時間3月15日（日）/日本時間3月16日（月）8：00～ロサンゼルス・ハリウッドで開催されます。

「国宝/KOKUHO」

・日本：李相日監督「国宝」メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネート

歌舞伎シーンでの白塗りのメイク、歌舞伎かつらが評価された同部門はヘアメイク担当の豊川京子氏、歌舞伎メイク担当の日比野直美氏、歌舞伎床山の西松忠氏のヘアメイクチーム。

第98回アカデミー賞 ノミネート(https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2026)

2026年 アカデミー賞 主要部門ノミネート

監督賞（Best Director）５名

・ クロエ・ジャオ 『ハムネット』

・ ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』

・ ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』

・ ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』

・ ライアン・クーグラー 『罪人たち』

主演男優賞（Best Actor）５名

・ ティモシー・シャラメ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』

・ レオナルド・ディカプリオ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』

・ イーサン・ホーク 『Blue Moon』

・ マイケル・B・ジョーダン 『罪人たち』

・ ワグネル・モウラ 『シークレット・エージェント』

主演女優賞（Best Actress）５名

・ ジェシー・バックリー 『ハムネット』

・ ローズ・バーン『If I Had Legs I'd Kick You（原題）』

・ ケイト・ハドソン 『Song Sung Blue（原題）』

・ レナーテ・レインスヴェ 『センチメンタル・バリュー』

・ エマ・ストーン 『ブゴニア』

助演男優賞（Best Supporting Actor）５名

・ ベニチオ・デル・トロ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』

・ ジェイコブ・エロルディ 『フランケンシュタイン』

・ デルロイ・リンドー 『罪人たち』

・ ショーン・ペン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』

・ ステラン・スカルスガルド 『センチメンタル・バリュー』

助演女優賞（Best Supporting Actress）５名

・ エル・ファニング 『センチメンタル・バリュー』

・ インガ・イブスドッテル・リッレオース『センチメンタル・バリュー』

・ エイミー・マディガン 『WEAPONS/ウェポンズ』

・ ウンミ・モサク 『罪人たち』

・ テヤナ・テイラー 『ワン・バトル・アフター・アナザー』

司会者

・ コナン・オブライエン

参照：https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2026

【Asia Luggage（アジア・ラゲージ）とは】

2003年創業の日本のスーツケースメーカー。

コンセプト「快適な旅に夢を馳せ、その大切なシーンをサポートする」に基づき、スーツケースから旅行小物、ビジネス・カジュアル向けバッグまで幅広い商品展開を行っている。

本社住所：〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1・2F

公式サイト：https://asialuggage.asia/

代表的なコレクション：

・ デカかる

・ MAXBOX

・ KABUKI

・ SOLID KNIGHT

・ GRANMAX

・ Dream Light

主要販売先：

・ ASIA LUGGAGE AKIBA SHOP

東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1F

・ 公式オンラインストア https://asialuggage.asia/

・ ビックカメラ 国内：直営43店舗

・ ヨドバシカメラ 国内：直営23店舗

・ 渋谷ロフト

この件に関するお問い合わせ：

