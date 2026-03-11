【3/26（木）開催】クロスボーダーM&Aの実務 ―市場環境、ガバナンス、PMIの観点から―

GIP株式会社

M&A・事業再編等の変革局面における企業に対し、企業価値向上に資する真の課題解決を支援するGIP株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年3月26日（木）に「クロスボーダーM&Aの実務 ―市場環境、ガバナンス、PMIの観点から―」と題するウェビナーを開催いたします。

▶詳細はこちら(https://www.gip.co.jp/2026/03/11/webinar-2/)

近時の日本企業によるクロスボーダーM&Aにおいては、地政学リスクの変動や各国の規制環境の変化を受け、ディールの難易度と複雑性が増しております。戦略的な海外展開や事業再編を実現するためには、マクロな市場環境の把握に加え、実務上の執行能力および買収後のガバナンス設計がこれまで以上に重要となっています。



本セミナーでは、複雑なクロスボーダー案件の経験を数多く有する森⁠・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー 佐藤典仁弁護士をお迎えし、法務およびアドバイザリーそれぞれの視点から、クロスボーダーM&Aにおける近時のトレンド、海外事業カーブアウト時の留意点、そして統合プロセス（PMI）におけるガバナンス設計の要諦について、多角的に考察いたします。

ぜひ、皆さまのご参加をお待ちしております。

＜このような方におすすめ＞

上場企業の経営層・経営企画責任者

M&A実務・法務担当の方

海外事業の管理・PMIを担う部門の方

■開催概要

ご視聴登録はこちら（無料） :https://us06web.zoom.us/webinar/register/8317677568501/WN_ZzqeldrrQbGOYoGuvRV8YA

【タイトル】 クロスボーダーM&Aの実務 ―市場環境、ガバナンス、PMIの観点から―

【日時】 2026年3月26日（木）12:00-13:00

【形式】 Zoom Webinar

【内容】 ・クロスボーダーM&Aを巡る市場環境の変遷

・海外事業カーブアウトおよび買収における実務上の論点

・グローバル・ガバナンスとPMIの設計

・質疑応答

※詳細内容は若干変更の場合がございます

※同業者の方のご参加はお断りする場合がございます。予めご了承ください

■登壇者

森⁠・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー 佐藤 典仁 弁護士

M&Aと自動車関連の業務を幅広く取り扱う。M&Aではカーブアウト、MBO、多数国にまたがる複雑なクロスボーダー案件等の豊富な経験を有する。企業への出向経験も踏まえ、クライアントの目線に立ちビジネス面でも最善のアドバイスを行う。Client Choice 2026 as “Japan’s No.1 Lawyer” (M&A) Lexology Indexほか受賞歴多数。東京大学法学部 卒業、Northwestern University School of Law (LL.M.), Kellogg School of Management (Certificate in Business Administration) 修了。



GIP株式会社 代表取締役 山本 明紀

GCA（現フーリハン・ローキー）、J.P.モルガン証券を経て、GIP共同設立投資銀行業務に15年以上従事し、300を超えるM&A案件に関与。クロスボーダー／国内M&Aや事業カーブアウト、LBOを含む多様なM&A・投資銀行サービスを主導し、実践的なアドバイスとハンズオンでの支援を提供。東京大学経済学部 卒業。

【会社概要】

M&Aと事業再編を通じて企業の成長と変革を加速するプロフェッショナルファーム

GIP株式会社は、M&A・事業再編等の変革局面にある企業に対して企業価値向上を支援しています。M&Aアドバイザリー、経営戦略・財務コンサルティング、HRコンサルティングの機能が連携することで、複雑化している経営課題を解決し、企業価値の向上を実現します。

社名：GIP（ジー・アイ・ピー）株式会社

事業内容：M&Aアドバイザリー、経営戦略・財務コンサルティング、HRコンサルティング

設立：2023年6月

所在地：東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング 2階

URL：https://www.gip.co.jp/