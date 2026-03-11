「TOKYO戦略的イノベーション促進事業」令和7年度 支援プロジェクト決定のお知らせ
公益財団法人東京都中小企業振興公社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/26_1_fdb3ec44b8558efd9322485d58c27239.jpg?v=202603110251 ]
- ※1 BIM … Building Information Modeling。建築要素を3D形状と属性で一体管理する手法/データ のこと
- ※2 EV … Electric Vehicle。電気を動力にして走行する車両全般のこと
- ※3 FEM … Finite Element Method。有限要素法と呼ばれる数値解析手法のひとつ
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社では、大都市・東京が抱える課題の解決に役立ち、国内外において市場の拡大が期待される産業分野への中小企業の参入を促進するため、都内中小企業が大企業、大学、研究機関等と連携し、都が策定したイノベーションマップで示される開発支援テーマに沿って取り組む、技術・製品開発を支援しております。
この度、支援対象となるプロジェクト１５件を決定しました。今後、各プロジェクトに対して、最大３年間の助成支援を行い、次代の都内産業の礎となる技術や製品の創出を目指します。
〈支援プロジェクト一覧〉
（開発支援テーマ別 五十音順）
１.助成事業の概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/26_2_41dc24097be67186c704c9b11950611d.jpg?v=202603110251 ]
2.ハンズオン支援
各プロジェクトに「連携コーディネータ」を配置して支援プロジェクトの内容・進捗状況に合った
アドバイス等を行い、実用化を支援していきます。
3.開発支援テーマ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/26_3_b15b2154983ce68ed60ee659f7664599.jpg?v=202603110251 ]
【問い合わせ先】
産業労働局 商工部 創業支援課
電話：03-5320-4745
（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課
電話：03-3251-7894