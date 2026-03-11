春の訪れを感じる3種のシーズナルドリンクが登場！「ベーカリー＆レストラン沢村」各店で3月18日※より販売開始

株式会社フォンス

軽井沢発祥の「ベーカリー＆レストラン沢村」では、2026年3月18日（水）※より、春のシーズナルドリンク「ベリークリーム on チャイ」「ピーチティー エルダーフラワー」「カシス珈琲」の3種類を、期間限定で販売いたします。

冬の寒さがやわらぎ、少しずつ春の気配を感じはじめるこの季節。沢村のバリスタが“春の訪れ”をテーマに考案した、沢村らしい素材の組み合わせと味わいを楽しめる一杯をご用意しました。それぞれの個性が引き立つ、季節限定のドリンクをぜひお楽しみください。

※ 一部店舗を除く（販売開始スケジュールは下記をご参照ください）

上から「ベリークリーム on チャイ」（アイス／ホット）、「ピーチティーエルダーフラワー」

ベリークリーム on チャイ（ホット／アイス）

777円

スパイスの効いたチャイをミルクでまろやかに仕上げました。3種のベリーソースを合わせたクリームを重ね、仕上げにフランボワーズパウダーでさりげないアクセントを。

やさしい口あたりの中に、ほんのり広がるベリーの酸味。春の訪れを感じる一杯です。

ピーチティー エルダーフラワー（アイスのみ）

756円

国産100％の桃ジュースとルイボスティーを合わせたピーチティーをベースに、フランス産エルダーフラワーシロップとフレッシュミントを加えました。華やかさとキレのある上品な甘さが調和した、すっきりとした味わい。デカフェで、からだにもやさしい一杯です。

「カシス珈琲」（ホット）

カシス珈琲（ホット／アイス） 842円

ボディ感のあるケニア産の豆を軽井沢の焙煎所で浅めに焙煎。そこにカシスハニーシロップを加え、豆本来の酸味を引き立てました。果実味とコーヒーの酸味が重なり合う、これまでにない味わいをお楽しみいただけます。

※税込表示価格はテイクアウトご利用時の金額になります。

※販売準備数に限りがございます。予めご了承ください。

販売店舗

■ ベリークリーム on チャイ／ピーチティー エルダーフラワー

軽井沢エリア ※ 4月1日（水）より販売開始

・ベーカリー&レストラン 沢村 旧軽井沢

・ベーカリー&レストラン 沢村 軽井沢ハルニレテラス



東京エリア ※ 3月18日（水）より販売開始

・ブレッド&タパス 沢村 広尾

・ベーカリー&レストラン 沢村 新宿

・ベーカリー&カフェ 沢村 広尾プラザ

・ベーカリー&グリル 沢村 虎ノ門



名古屋エリア ※ 3月18日（水）より販売開始

・ベーカリー&レストラン 沢村 名古屋

■ カシス珈琲 ※ 3月18日（水）より販売開始

・ベーカリーラウンジ 沢村 中目黒

・沢村ロースタリー 軽井沢

ベーカリー＆レストラン沢村

店舗詳細はこちら :https://b-sawamura.com/shop/?utm_source=pr-t&utm_medium=button&utm_campaign=202603_seasonal_pr-t_button&utm_id=202603_seasonal「ベーカリー＆レストラン 沢村 旧軽井沢」外観

澄んだ水と冷涼な気候の軽井沢に、2009年に誕生したベーカリー&レストラン 沢村は、創業以来、軽井沢に住まう人、観光で訪れる人々に親しまれてきました。厳選した30種類以上の小麦粉をパンの個性に合わせ使い分け、「沢村にしかないパン」を作り続けながら、軽井沢、東京、名古屋の各地域に店舗を展開。「お客様に美味しいパンを届ける」その気持ちを第一に、理想とするものづくりに日々取り組んでいます。