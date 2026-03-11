三代目 JSB・山下健二郎が「スーパー麺」新アンバサダーに就任本人考案キャンプ飯に大満足「メンバーみんなに勧めたい」

東洋レコーディング株式会社

東洋レコーディング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤公彦）は、2026年3月11日（水）、グルテンフリーヌードル「スーパー麺」の新アンバサダー就任発表記者会見をSHIBUYA PLEASURE PLEASURE（東京都渋谷区）にて開催しました。

当日は、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんが登壇し、「スーパー麺」ブランドアンバサダーへの就任を発表。イベントでは山下さん本人が考案した“キャンプ飯”レシピの披露や、サッカー日本代表・早川友基選手との特別企画などが行われました。

「スーパー麺」ブランドアンバサダー就任について

「もともとアウトドアや料理が好きで、自分でもよく料理するんですが、『スーパー麺』は食べた瞬間においしいなって思いました。それに、体を使う仕事をしていますし、健康面を気をつける年齢に差し掛かっています。そういった部分でも玄米を使った麺を探していたんですが、スーパー麺はレシピもたくさんあって可能性は無限大です」と山下健二郎さん。さらに「おいしいだけじゃなくて体にもいい『スーパー麺』のすばらしさを、世間の皆さんに少しでも知っていただけるようにアンバサダーを務めていきます」と意気込みました。

PR動画を初公開

レシピ開発の様子を収めた動画も公開。撮影はリラックスした雰囲気で行われたといい、山下さんは「すばらしいキャンプ場を使わせていただきました。リラックスできる空間で撮影ができて、楽しかったです」とコメントしました。

動画はイベント終了後、スーパー麺のSNSおよび公式YouTubeチャンネルで公開されます。

山下健二郎考案“キャンプ飯”レシピを披露

イベントでは、山下さん考案のオリジナルレシピ「黒胡椒焚き火スーパー麺」や「濃厚黒胡麻スーパー担々麺」を披露。アウトドアでも手軽に作れる“キャンプ飯”として、スーパー麺の新たな楽しみ方を紹介しました。

アウトドアや料理好きとして知られる山下さんは「キャンプ場というスペースが限られた中でも手軽においしいものを食べたいってことで、今回レシピ開発をしました。キャンプ飯はレパートリーが偏ったりするんですが、スーパー麺を使うことでレパートリーが広がりましたね」と声を弾ませました。

実食・試食コーナー

実際に、考案したレシピを試食する場面も。「黒胡椒焚き火スーパー麺」を口にした山下さんは「最高！茹で時間は短いのに、麺がモチモチしているのがすごい」と絶賛しました。続いて「濃厚黒胡麻スーパー担々麺」を試食すると「おいしい！」と笑顔を見せ、「リハーサル終わりなど体を使った後はラーメン屋に行きたくなるんですが、やっぱりカロリーや脂質を考えると帰ってスーパー麺を食べたほうがいいなってなりますね」と太鼓判を押していました。

トークセッション

トークセッションでは、山下さんの食生活や健康管理についての話題が展開されました。普段の食生活で「外さないマイルール」については「朝ごはんを必ず食べること」だと言い、「それが1日の活力になって、すごく健康的に過ごせるんです」とにっこり。また、トレーニング後やツアー中は「カーボ(炭水化物)がなくなると脚をつったり、体が疲れやすくなるので、炭水化物は絶対に摂るようにしています」とのことで、さらに「ケータリングでは血糖値が爆上がりしないように玄米を摂るようにしていたんですが、どうしても麺が食べたくなるときもあるので、この『スーパー麺』はみんなに勧めたいと思います」と目を輝かせました。

今回のイベントでは、「スーパー麺」のオフィシャルアスリートパートナーであるサッカー日本代表GK・早川友基選手との特別企画も実施されました。会場では、日々コンディション管理を徹底するアスリートの視点から、「食事とパフォーマンスの関係」をテーマにした質問ムービーが上映され、早川選手から山下健二郎さんへさまざまな質問が投げかけられました。

「スーパー麺で“これは本当に良い商品だ”と感じたポイントはどこですか」

まず「『スーパー麺』で“これは本当に良い商品だ”と感じたポイントはどこですか？」という質問に対し、山下さんは「『スーパー麺』は、モチモチ食感で栄養価も高い。それに、セットでスープも付いているので、具材だけトッピングすれば食べられます。おいしくて手軽に家庭でも食べられるのはすごいって思いますね。料理が苦手な方でも簡単に作れるので、皆さんにぜひチャレンジしてほしいです」と呼びかけました。

「普段どんなキャンプ飯を作りますか」

また「普段どんなキャンプ飯を作りますか？」という質問には、「メスティンっていうキャンプ道具を使っているんですが、それで麺を茹でたり、ご飯を炊いたり、お肉を焼いたりして、いろいろな料理を作りますね」と回答。私生活では、魚も自身で捌くそうで「趣味が釣りなので、魚を捌くのは結構好きなんです。東京に出てきてから海釣りをするようになって、魚を捌く面白さを知りました」と笑顔を見せました。

「移動が多い中での体調管理について」

さらに、移動が多い中での体調管理については「食文化が異なり、時差もある海外で活動するときは、運動と睡眠、食事はセットにしています。それに加えて、朝はしっかり起きて太陽を浴びて目を覚ますことをルーティンにしていますね。そして、ハンバーガーやパスタ、ホットドックが多い海外でも、野菜やいい脂質、炭水化物を摂るように心がけています」と明かしました。

「夢を叶えるためのマインドについて」

最後に、夢を叶えるためのマインドについて聞かれると「大切にしていることは楽しむことです。高校生からダンスを始めたんですが、今でも熱量が落ちることはなく、むしろ年々ダンスは奥が深いと感じます。日々、自分の好きなことをライフスタイルに落とし込むことが大事だと実感しています」と語り、会場ではアスリートと食、そして挑戦をテーマにしたトークが展開されました。

山下健二郎考案「スーパー麺」オリジナルレシピ

黒胡椒焚き火スーパー麺

胡椒が主役でシンプルな味付け！

～材料～

スーパー麺（中太麺）…1袋

厚切りベーコン…80g

もやし

ニンニク…1片（軽く刻む）

オリーブオイル…小さじ２

塩…少々

粗びき黒胡椒…たっぷり（お好みで）

青ネギorパセリ…少々（お好みで）

目玉焼き…1個

醤油…大さじ2

～作り方～

１.スーパー麺を茹でる。

２.スキレットにオリーブオイルと刻んだニンニクを入れ、弱火でじっくり香り出しをする。

そこに、ベーコンを入れ表面をカリッと焼く。

３.茹でたスーパ麺を、２.に入れもやしも加え、塩、醤油で軽く味を整える。

４.仕上げに黒胡椒をお好みで挽きかける。

５.お皿に持って、青ネギorパセリを散らして

６.目玉焼きをのせて完成。

濃厚黒胡麻スーパー担々麺

～深煎り黒胡麻が香る、健二郎渾身の一杯～

～材料～

スーパー麺(中太麺) … 1袋

水…350cc

黒胡麻坦々粉…20g

ラー油…小さじ 1~2

みりん…大さじ1

料理酒…大さじ1

豆板醤…小さじ1

【肉味噌】 【麺・トッピング】

豚ひき肉 80g 中太麺

甜麺醤…小さじ２ チンゲンサイ

ニンニク…刻み もやし

醤油…大さじ3 煮卵

酒…小さじ１

砂糖…小さじ１

～作り方～

１.フライパンでごま油・にんにく・ひき肉 ・調味料入れて肉味噌完成

２.鍋に水を入れ、沸騰させスーパー麺を入れ茹でる。

その後、火を止め粉末ソースを加えてかき混ぜる。

３. お皿に盛り付け、肉味噌・青菜・白髪ネギ・煮卵・もやしを盛る

仕上げに黒胡麻 or ラー油をひと回し。

早川友基のリカバリーレシピ

リカバリートマトスーパー麺

～試合後の身体を整える一杯～

～材料～

スーパー麺(細麺）…1玉

スーパートマトソース …120g

鶏むね肉（皮なし）…100g

ブロッコリー …50g

オリーブオイル …小さじ1

にんにく（みじん）…少量

塩 …少々

黒胡椒 …少々

【仕上げ】

粉チーズ 少量

バジル

～作り方～

１. 鶏むね肉に塩を振り、フライパンで焼いて火を通し、焼目がついたら一度取り除く。

２. 別鍋でスーパー麺を茹でる。

３. フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れ、香りを出す

４. スーパートマトソースを加えて軽く温め、ブロッコリーを入れ、火を通す。

５. 茹でた麺と、鶏むね肉を加えて絡める。

６. 器に盛り付け、粉チーズとバジルを添えたら完成。

新アンバサダー・山下健二郎出演「スーパー麺」PR動画公開

キャンプ飯を作る姿や“一問一答”ショート動画も公開

東洋レコーディング株式会社は、「スーパー麺」の新アンバサダーに就任した山下健二郎さんが出演するPR動画を、2026年3月11日（水）12時30分よりスーパー麺公式SNSおよび公式YouTubeチャンネルにて公開します。

動画では、アウトドア好きとして知られる山下さんがキャンプ場で実際にキャンプを楽しみながら、「スーパー麺」を使ったキャンプ飯を調理する様子を紹介。自然の中で料理を楽しむ山下さんの姿を通して、「スーパー麺」の魅力を発信します。

さらに、ショート動画として「一問一答」編、「スーパー麺ってどんな製品？」編、「プレゼント企画発表」編も公式SNSにて公開予定です。

「一問一答」編では、「三代目 J SOUL BROTHERS のメンバーで誰がスーパー麺好きそう？」や「スーパー麺をどう調理して食べる？」といった質問に答え、メンバーとのエピソードや、料理へのこだわりなど、山下さんのプライベートな一面も垣間見える内容となっています。

さらに、PR動画の公開にあわせてメイキング動画も同日公開予定。撮影の裏側や、キャンプを楽しむ山下さんの自然体の様子を見ることができます。

【動画概要】

「スーパー麺」PR動画[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hs1F8TCbaGk ]

公式YouTube: https://youtu.be/hs1F8TCbaGk?si=YoRR86Oznhjn2tXL

Instagram：https://x.gd/iQm6l

X : https://x.com/supermen_jp/status/2031573327295471802?s=20

ショート動画「一問一答」編

■公式YouTube：https://youtube.com/shorts/giKw4nAwOt0?si=BXQrt0VfkUk4v_-9

「スーパー麺ってどんな製品?」編

■公式YouTube：https://youtube.com/shorts/fAnu6BCdbU0?si=zO5JEGkfvH4f6cXi

「プレゼント企画発表」編

■公式YouTube：https://youtube.com/shorts/ELIkXivZCt0?si=D1GYs1seAPcpZPSu

キャンプを楽しむ自然体な山下さんが見れるメイキング動画も公開！

PR動画に合わせて、メイキング動画も3月11日(水)12時30分より公開いたします。

インタビューでは、撮影を終えての感想について聞かれると、「久しぶりのキャンプ場でテンションが上がりました。キャンプ飯を作りながら撮影できたので、すごく自然な感覚で楽しめました。」と笑顔を見せました。

また、「スーパー麺」を使ったキャンプ飯については、「キャンプ飯のレパートリーに悩むことも多かったので、『スーパー麺』を取り入れることで料理の幅が広がると感じました。次のキャンプでもぜひ作ってみたいと思います。」と語りました。

メイキング動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1GvWO0EY_4U ]

公式YouTube: https://youtu.be/1GvWO0EY_4U?si=Ofq_6gfLnus-S7xG

Instagram： https://x.gd/5SRmh

山下健二郎が選ぶ！「スーパー麺レシピアワード2026」開催決定

東洋レコーディング株式会社は、「スーパー麺」を使用したオリジナルレシピを募集するSNS参加型キャンペーン「スーパー麺レシピアワード2026」を開催します。

本企画では、アンバサダーである山下健二郎さんを迎え、Instagramでオリジナルレシピを募集。投稿の中から、山下さんご本人が毎月優秀レシピを選出し、公式Instagramのストーリーにて紹介します。

投稿期間は2026年4月1日(水)から6月30日(火)までを予定。さらに、3ヶ月間の投稿の中から最優秀レシピを決定する「グランプリ表彰式」を2026年夏に開催予定です。

X：https://x.com/supermen_jp/status/2031573326762573857?s=20

【キャンペーン概要】

本キャンペーンは、 4月1日(水)～6月30日(火)を投稿期間とし、スーパー麺のオリジナルレシピをInstagramで募集します。

毎月、山下健二郎さんご本人が投稿の中から優秀レシピを選出し、スーパー麺公式アカウントのInstagramのストーリーズにて紹介を行う、ファン参加型のインタラクティブな企画です 。

【応募方法】

参加条件は以下の通りです。

１. スーパー麺を使った料理を調理

※作ったレシピ名、材料、調理工程の記載をお願いいたします。

２. 料理画像または動画をご自身のInstagramに投稿

３. 公式アカウント @supermen_japan をタグ付け

４. 指定ハッシュタグ「#スーパー麺」「#スーパー麺レシピアワード2026」を付けて投稿

【豪華な参加者・購入者特典】

オリジナルコラボステッカーオリジナルコラボステッカー

キャンペーン期間中、参加者および購入者の皆様に向けて特別な特典をご用意しております。

全員もらえる購入者特典は、3月11日(水)12時30分以降、スーパー麺公式ストアにて商品をご購入いただいた方を対象に、山下健二郎さんとスーパー麺のオリジナルコラボステッカーをプレゼントします。

対象商品として、以下のセットメニューも販売予定です。

・スーパー麺 各2食＋スーパートマトソースセット 3,600円

・スーパー麺 各3食＋スーパーやきそばソースセット 3,900円

・スーパー麺 各3食＋スーパーたまりしょうゆスープセット 3,900円

※オリジナルステッカーは数量限定となります。

表彰式への特別招待（抽選）： レシピをご投稿いただいた方、またはスーパー麺公式ストアにて商品をご購入いただいた方の中から抽選で100名様を、スーパー麺レシピアワード2026のイベントにご招待いたします。

「スーパー麺レシピアワード2026 イベント」について

2026年夏には、3ヶ月間の投稿の中から最優秀レシピを決定するイベントを開催いたします。

名称：「スーパー麺レシピアワード2026 イベント」

開催予定時期： 2026年7月または8月

開催予定場所： 都内某所

登壇予定者 ：山下健二郎(三代目 J SOUL BROTHERS)

各月（4月・5月・6月）の優秀レシピ選出者

主催： 東洋レコーディング株式会社

登壇・VTR出演者

三代目 J SOUL BROTHERS ・山下健二郎

ダンス＆ボーカルグループ「三代目 J SOUL BROTHERS 」のパフォーマー。昨年はグループとして8度目となる全国ドームツアーを完走。また、グループ史上初となる単独スタジアムLIVEを開催し、2日間で約10万人を動員した。

個人としても、日本テレビ系「ZIP!」の火曜メインパーソナリティーをはじめ、テレビ・ラジオなど多数のメディアで活躍。アウトドアやDIY、料理など多彩な趣味を持ち、健康や食への関心が高いことでも知られている。

早川 友基（はやかわ ともき）

早川 友基

1999年3月3日生まれ、神奈川県相模原市出身。ポジションはゴールキーパー（GK）。明治大学を経て2021年に鹿島アントラーズへ入団。2023年より正GKとしてJリーグ全試合フル出場を達成し、2024年からは背番号1を背負う。

2025年には月間ベストセーブ賞を4度受賞し、チームの9年ぶりのタイトル獲得に貢献。同年Jリーグ最優秀選手賞（MVP）を受賞し、日本代表にも初選出。A代表デビューを果たし、2026年W杯メンバー入りを目指している。

スーパー麺とは

スーパー麺_中太麺スーパー麺_平打麺スーパー麺_細麺

「スーパー麺」は、玄米をまるごと使った次世代のグルテンフリーヌードルです。

常温で1年間保存できる手軽さと、高い栄養価を両立しています。

原材料は国産玄米とでん粉のみ。添加物や保存料は一切使用せず、玄米由来のミネラルをしっかり含むヘルシー設計です。

遅延性小麦アレルギーが判明した息子のために父親が開発したという背景を持ち、アレルゲン特定原材料28品目を使用せず、誰もが安心して楽しめるレシピとして仕上げられました。

2019年の発売以来、累計販売数140万食を突破。SNS上では共感を得たユーザーから多くの投稿が寄せられ、健康志向・時短・サステナブルなフードとして支持を広げています。

■スーパー麺公式サイト：https://supermen.jp/

公式YouTube: https://www.youtube.com/@supermen_japan

Instagram： https://www.instagram.com/supermen_japan/

X : https://x.com/supermen_jp