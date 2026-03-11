SaaS型クラウドファンディングプラットフォーム「ENjiNE」、Relicホールディングスの完全子会社化に伴い経営基盤を強化。ネットワーク累計流通額は100億円を突破

株式会社Relic

株式会社Relicホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下「Relic HD」）の子会社である株式会社ENjiNE（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：脇瑠冴、以下「ENjiNE社」）は、親会社であるRelic HDによる単独資本への切り替えを行い、完全子会社となったことをお知らせします。

この経営基盤の強化に伴い、ENjiNE社が提供するSaaS型クラウドファンディングプラットフォーム「ENjiNE（エンジン）」を活用して構築されたサイトの累計流通金額が、100億円を突破しました。今後はRelicグループの事業開発ノウハウを最大限に活用し、日本企業の新規事業開発における共創パートナーとしての支援体制をより一層強固なものとしてまいります。また、100億円突破を記念し、法人の新規事業やマーケティング課題に応える「無料相談会」を先着10社限定で実施します。

無料相談会に申し込む :https://event.en-jine.co.jp/crowdfunding-consultation/

■Relicグループによる完全子会社化と体制強化の背景

ENjiNE社は、これまでRelicホールディングスと株式会社CAMPFIREによる合弁会社として運営されてまいりました。この度、市場の変化に迅速に対応し、企業の新規事業開発支援におけるグループシナジーを最大化するため、Relic HDによる100%資本への切り替えと完全子会社化を決定しました。

業界シェアNo.1(※)の「事業共創カンパニー」であるRelicの直下で経営基盤を強化することにより、Relicが保有する350名超のプロフェッショナル人材や開発リソース、および5,000社以上の支援実績に基づく知見をダイレクトにサービスへ反映することが可能となります。これにより、SaaS型プラットフォームとしての機能向上だけでなく、伴走型の支援体制をさらに拡充してまいります。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

■経営基盤強化の成果：累計流通金額100億円を突破

体制刷新を通じた支援の質の向上に伴い、SaaS型クラウドファンディングプラットフォーム「ENjiNE」を通じたネットワーク全体の累計流通金額は、2025年10月に100億円を突破しました。

近年、エンタメ・メディア領域を中心にファン参加型の施策が拡大しており、「推し活」を起点としたファン参加型の施策が拡大しています。推し活市場は国内で約3.5兆円規模（※）に達しており、推しを応援するための購入・支援行動が活発化するなか、リスクを抑えて自社専用サイトを構築できるENjiNEの仕組みが多くの企業に支持されています。金融機関、自治体、新聞社、出版社など、幅広い業界での導入が進んだことが、今回の実績達成の背景にあります。

※ 推し活総研「第2回 推し活実態アンケート調査」（2025年1月実施）より

■株式会社ENjiNE 代表取締役CEO 脇瑠冴のコメント

私は新卒でRelicに入社し、新規事業開発の最前線でゼロから経験を積ませていただきました。若手の年次から大きな裁量を預け、失敗を恐れずに挑戦を後押しし続けてくれたRelicの社風があったからこそ、迷いなくENjiNEの事業拡大に邁進することができました。今回の累計流通額100億円突破という成果は、私一人の力ではなく、これまで多くの仲間が関わり、サイト運営企業様が共に挑戦し続けてきた結果であり、深く感謝しています。

この度の経営基盤の強化を機に、私に託された役割は、ENjiNEをさらなる成長へと繋げていくことです。今後はグループの圧倒的なアセットと、私たちが培ってきたエンタメ・ファン形成の仕組みを高度に融合させ、『共創』のインフラとして、より多くの企業の新規事業開発を加速させてまいります。

■100億円突破記念：法人向け「新規事業・クラファン活用 無料相談会」を開催

累計100億円の流通実績で蓄積されたデータと、Relicグループが持つ新規事業開発のノウハウを元に、企業の課題に応じた個別相談会を開催します。

- 自社専用クラウドファンディングサイトの構築相談- テストマーケティングやファン作りにおける活用事例の紹介- 既存事業（EC、メディア等）との連携シナジー相談開催概要

対象： 新規事業担当者様、マーケティング責任者様、DX推進担当者様など

実施形式：オンライン個別相談（1回・約60分）

募集枠： 先着10社限定（予定数に達し次第終了）

実施期間： 2026年3月11日～4月30日

申込方法： 下記フォームよりお申し込みください

https://event.en-jine.co.jp/crowdfunding-consultation/

■ENjiNEについて

「ENjiNE」は、初期費用0円でスピーディに自社専用のクラウドファンディングサイトやECサイトを構築できるSaaS型プラットフォームです。これまで地方銀行、自治体、新聞社、出版社、エンタメ企業、商社など、幅広い業種・業態の企業様に導入いただいており、導入社数は累計200社を超え国内シェアNo.1（※1）を獲得し、2025年10月にはネットワーク全体の累計流通金額が100億円（※2）を突破しています。

■株式会社ENjiNE 会社概要

会社名： 株式会社ENjiNE

代表者： 代表取締役CEO 脇瑠冴

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

事業内容： SaaS型クラウドファンディングプラットフォーム「ENjiNE」の運営、クラウドファンディングプロジェクト支援、その他

URL： https://relic-holdings.co.jp/group/en-jine/



※1：2024年3月 当社調べ 国内のSaaS型クラウドファンディングプラットフォームの調査・比較

※2：2025年10月時点

■Relicグループについて

Relicホールディングスの中核事業会社であるRelicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1を誇り、これまで日本を代表する大企業を中心に5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。27社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国17都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

また、2021年9月のRelicホールディングス設立以降、大企業とのジョイントベンチャー設立や全方位型スタートアップ・ベンチャー共創プログラム「ZERO1000 Ventures」からの起業により、Relicグループは現在27社へと拡大しています。今後もRelicグループでは日本全国の新規事業開発を同時多発的に推進していきます。

Relicグループの各社詳細についてはHPよりご覧ください。グループ各社において、採用も積極的に募集しています。

＜Relicコーポレートサイト＞

https://relic.co.jp/

＜Relicホールディングスコーポレートサイト＞

https://relic-holdings.co.jp/

株式会社Relicホールディングス

■Relicホールディングス 会社概要

会社名：株式会社Relicホールディングス

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗

旧本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

事業内容：グループ会社の経営企画/管理・経営支援及びそれに付帯する業務、スタートアップスタジオ「ZERO1000 Ventures」の企画・運営

コーポレートサイト：https://relic-holdings.co.jp/

