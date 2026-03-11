全国初、防災と日常活用を両立する水循環トレーラーによる「災害備蓄ランドリ―(R)」が「道の駅富士川」に誕生

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国、以下当社）は、株式会社Wash Peaks（本社：山梨県甲府市、代表取締役 宮澤 昌樹）が開発した「災害備蓄ランドリー(R)」にINNFRA株式会社（本社：山梨県甲府市、代表取締役 川島 壮史）が開発した可動型水循環ユニット「INNFRA Base」を搭載したオフグリッド型・コインランドリー、「Re:フレッシュランドリー 道の駅富士川店」にAQUAのコインランドリー機器が導入されたことをお知らせいたします。「Re:フレッシュランドリー 道の駅富士川店」は、2026年3月6日（金）より山梨県内の防災道の駅「道の駅富士川」で営業を開始し、運営は株式会社フーマイスターエレクトロニクス（本社：東京都千代田区、代表取締役 武石 将樹）が行います。

地震・豪雨等に伴う断水被害が全国的に増加する中、長期化する避難生活では、飲料水に加え、洗濯・入浴などの生活用水の不足や衛生環境の維持が深刻な課題となっています。衛生環境の悪化は、感染症リスクの上昇やストレスの増加につながることが、東日本大震災をはじめとする大規模災害でも指摘されてきましたが、こうした背景を踏まえ、国においても平時の利用と一体で備える「高付加価値コンテナ(※1)」の活用が推進されています。

今回「災害備蓄ランドリー(R)」に搭載されている「INNFRA Base」は、上下水道に依存せず、大容量かつ可動型（トレーラー型）のオフグリッド型インフラユニットです。「INNFRA Base」には、上下水道へ接続せずに生活排水（トイレ除く）を浄化・循環利用する水循環システム「INNFRA Water」が採用されており、水質・水量・稼働状況を遠隔でモニタリングしながら、1日最大5,000Lを供給することが可能です。これは、シャワー1回あたり50L換算で、約100人規模の避難生活に対応する水量となります。

「Re:フレッシュランドリー 道の駅富士川店」では、この「INNFRA Base」に「災害備蓄ランドリー(R)」を併設。平常時には道の駅利用者や地域向けのフェーズフリーコインランドリーとして運用し、災害時は地域住民への無料開放、避難所への可動式ランドリーとして派遣することが想定されています。「災害のためだけに備える設備」ではなく、日常的に稼働し続けるインフラが非常時にも確実に機能する構造を実現。全国でも類例のない先駆的な事例として、今後の全国自治体への展開も期待されています。

※1：「高付加価値コンテナ」：運用場所を柔軟に変更できるよう可動性を備え、従来の活用方法を超えた新たな価値を付加し、平常時・災害時に有効活用できる空間としてのコンテナ。

災害備蓄ランドリー(R) Re:フレッシュランドリー 道の駅富士川店

【住所】山梨県南巨摩群富士川町1655-3

【参画企業】

・「災害備蓄ランドリー(R)」の設計・開発：株式会社Wash Peaks

・可動型インフラユニットINNFRA Base設計・実装：INNFRA株式会社

・「Re:フレッシュランドリー」の事業運営ならびに総販売元：株式会社フーマイスターエレクトロニクス

株式会社Wash Peaksについて

本邦では自然災害が多く、大規模災害時には避難所におけるQOL(生活の質)が著しく低下します。特にインフルエンザや新型コロナウイルスのような感染症対策が加わることで、避難所の衛生環境はさらに悪化し、避難者の著しいQOL低下が懸念されてきました。これまで避難所の衣類に対する衛生環境の構築は軽視されがちで、支援物資による衣類増加はゴミやスペース圧迫の問題を引き起こしてきました。この現状を改善すべく、我々は災害発生時に避難者が迅速に洗濯できるよう、公共施設や企業に予め洗濯機などのランドリー機器を備蓄する「災害備蓄ランドリー(R)」の開発を行ってまいりました。今回、INNFRA株式会社との協業により、フェーズフリーかつオフグリッド型のコインランドリーの開発が叶いました。今後、「災害備蓄ランドリー(R)」により全国の避難所において常時洗濯できる環境を通じ、避難者の生活衛生環境の向上・維持に貢献していくことを目指してまいります。

※「災害備蓄ランドリー(R) 」は商標登録商品です。

名称：株式会社Wash Peaks

本社：〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-2-1 CROSS500 1F

東京本社：〒151-0061 東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル2F

Webサイト： https://www.washpeaks.co.jp/

INNFRA株式会社について

「地球のすべての夜に灯りと潤いを」というビジョンの下、送電線や上下水道などの既存インフラに依存しないオフグリッドインフラの社会実装に挑戦する社会インフラスタートアップです。日本が直面する人口減少社会においては、もはや従来の大規模インフラを維持し続けることは難しくなりつつあり、地方においては今の生活を諦めざるを得ない未来も迫っています。また、地震や台風などの激甚化する自然災害によるインフラ途絶のリスクも高まっています。これらの社会課題の解決のため、当社は複数拠点でのべ5年以上にわたる実証実験により、エネルギーと水を自給自足で賄うオフグリッド技術の開発を進めてきました。インフラ設備のコンサルティング、独自開発した水循環システムなどのプロダクト、インフラ設備の保守・運用サポートなどを提供することで、インフラが不要な住宅、自然の中での新しい宿泊体験、防災拠点のレジリエンス強化の実現に貢献していきます。

名称：INNFRA株式会社

本社：〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-2-1 CROSS500 1F

Webサイト： https://innfra.jp/

株式会社フーマイスターエレクトロニクスについて

災害時において、衣類の洗濯は衛生面と精神面の両方から非常に重要です。断水や停電といったライフラインの停止により、洗濯が困難になることで汚れた衣類を放置すると、悪臭や感染症のリスクが高まり、被災者の精神的な負担が大きくなります。そこで当社は、災害発生時の洗濯ニーズに応えるため、ライフラインが停止していても、水や電気を自給する「災害備蓄ランドリー(R)」をご提案しています。

災害発生時には水・電気・ガスを自給する「オフグリッド型」パッケージとし、平常時も稼働させる「フェーズフリー運用」にて、災害発生時の洗濯に備えます。また「災害備蓄ランドリー(R) 」を、あらかじめ避難所や公共施設のそばに設置することで、災害発生後すぐの使用が可能となります。

名称：株式会社フーマイスターエレクトロニクス

本社：〒 101-0047 東京都千代田区内神田2-3-3 千代田トレードセンタービル

Webサイト： https://www.fuco-ele.co.jp/

■AQUAのコインランドリー機器について

当社は、国産で初めて1965年に業務用洗濯機器を開発・販売。1971年にコイン式全自動洗濯機を開発・発売した当初の三洋電機時代から現在まで、コインランドリーで日本の洗濯シーンを支えてきました。日本国内で設計開発・製造※2されたコインランドリー機器は、ホテルや施設、全国のコインランドリーに導入され、業界でNo.1※3のシェアを占めています。高級ホテルやビジネスホテル、カフェを併設した都心のオシャレなコインランドリー、郊外型の大型コインランドリー、マンション内のランドリールームなど、様々な業態の施設で活用されています。

※2：一部機種を除く。

※3：コインランドリー機器出荷台数（2024年1月～12月）において。当社調べ。

［設置イメージ］

■AQUAが提案する災害対応型コインランドリーについて

近年は、災害対応型のコインランドリーが全国に増加しています。災害対応型コインランドリーとは、地震や台風などの災害時でも稼働できるように設計された、非常時対応機能を持ったコインランドリーのことで、太陽光発電や蓄電池、非常用発電機などを備えており、停電時でも洗濯や乾燥が可能なほか、地域住民のための電源供給や給水支援の拠点となることで地域防災を支えます。また、災害時には地域のライフラインの一部として機能しながら、通常時は一般的なコインランドリーと同様に営業することができるというメリットがあります。

■AQUAのトレーラーハウス型コインランドリーについて

当社は、コインランドリー機器を様々な事業者に提供するとともに、店舗・施設の開業や運営もサポートしています。

災害対応型コインランドリーの一つにトレーラーハウス型コインランドリーがあり、通常時はコインランドリーとして運用し、災害発生時には被災地へ移動して支援活動を行うなど、多様なニーズに対応する新たなコインランドリーの形態として注目されています。AQUAのトレーラーハウス型コインランドリーは、建築確認申請や基礎工事が不要で、用途地域の制限や立地条件の課題をクリアし設置場所も柔軟なうえ、振動を吸収する機械設計と安定した構造により、高い耐久性と安全性を両立しています。

通常時には安定した収益を生み出しながら、災害時には地域貢献を実現できる次世代型コインランドリーとして、AQUAのトレーラーハウス型コインランドリーの導入をぜひご検討ください。

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

Webサイト： https://aqua-has.com/biz/