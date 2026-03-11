石油製品に関するISO規格の邦訳版を発行！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2026年3月2日（月）に『ISO 2719:2025 引火点の測定-ペンスキー-マルテンス密閉カップ法』と『ISO 8754:2025石油製品-硫黄分の定量-エネルギー分散蛍光X線分析法』の邦訳版を発行いたしました。

▼規格情報

ISO 2719:2025 ・引火点の測定-ペンスキー-マルテンスｰ密閉カップ法

本規格は、ペンスキー-マルテンス密閉カップ試験器を用いて、40 °C～370 °Cの温度範囲で、引火性の液体、懸濁物質を含む液体、試験条件により表面に薄膜ができやすい液体、バイオディーゼル、及びその他の液体の引火点を測定するための三つの手順A、B及びCを規定しています。

▼規格情報

ISO 8754:2025 石油製品-硫黄分の定量-エネルギー分散蛍光X線分析法

本規格は、エネルギー分散蛍光X線分析法を用いた、ナフサ、無鉛自動車ガソリン、中間留分、残さ油、潤滑油基油及び成分などの石油製品に含まれる硫黄分の測定方法を規定しています。

