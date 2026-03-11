全国の青年経済人 約12,000名が群馬に集結！日本商工会議所青年部 第45回 全国大会「つる舞う形のGUNMAいせさき大会」を開催!!

日本商工会議所青年部

日本商工会議所青年部（以下、日本ＹＥＧ/小野知一郎会長・小松商工会議所青年部所属）は、2026年2月24～28日、群馬県内各地で第45回 全国大会「つる舞う形のGUNMAいせさき大会」を開催しました。

■ 大会テーマ：「To the Next YEG ～伝統と革新 希望を乗せて繋ぐ未来へ～」

■ 参加青年部数：417YEG

■ 参加者数：12,041名（オンライン含む）

全国の青年経済人が群馬に集結。

次代の地域経済を担う若手経営者・後継者が一堂に会し、交流と研鑽を図り、ＹＥＧの連帯の証を示す場となりました。また、大会期間中の２月26日には、日本ＹＥＧ 第108回通常会員総会も開催し、今年度の委員会等の活動報告とともに、吉田昌宜 令和８年度会長予定者が、次年度のスローガン・活動方針および役員を紹介しました。

日本商工会議所青年部 第108回通常会員総会

井野経済産業副大臣をはじめ、多数のご来賓にお越しをいただき、YEGの連帯の証を示す記念式を盛大に執り行うことができました。

また、記念式典内では、地域の永続的繁栄に資する活動を行う青年部を表彰するYEG大賞や、青年部活動の柱となる理念体系「YEG WAY」の発表も行いました。

■地域の永続的繁栄に向けた政策提言書を発表

日本ＹＥＧは、人口減少の加速や、地域経済を支える中小企業を取り巻く経営環境が一層厳しさを増す中、地域が持続的に価値を生み続ける社会の実現を目指し、全国の会長等の意見を踏まえた政策提言書を取りまとめました。

本提言書は、「地域社会の永続的繁栄」の実現に向けた８つのテーマで構成しており、２月27日に開催された全国大会記念式典において、小野会長より日本商工会議所 小林健会頭へ直接提出しました。

【提言内容】

政策提言書を日本商工会議所 小林会頭（右）に手渡す小野会長

提言１ 『魅力的な都市づくりに向けた都市空間戦略の構築』

提言２ 『公民連携を担う人材の育成と配置による地域価値創造の実現』

提言３ 『ブルーカラー人材育成と現場力強化のための支援パッケージの構築』

提言４ 『人手不足対策としての健康DXの推進』

提言５ 『人材循環と関係人口拡大による地域活性化の実現』

提言６ 『地域企業の存続と挑戦を支える承継型起業支援パッケージの実現』

提言７ 『中小企業のグローバル展開の加速と地域経済発展の創発』

提言８ 『働く親と地域をつなぐ「保育ボランティア休暇制度」の創設』

■ 男女共同参画事業 「継往開来 ～新たな未来的経済価値の創出～」を開催

大会期間中の2月26日に、男女共同参画事業「継往開来 ～新たな未来的経済価値の創出～」を開催しました。

本事業では、地域に受け継がれてきた歴史や文化を未来へつなぎ、若い世代が「ここで暮らしたい。」と思える地域づくりをテーマに、青年経済人・専門家・若者が意見を交わしました。

パネルディスカッション（パネラー）

■ 日本ＹＥＧ 会長 小野 知一郎

■ 大会会長 中川 誠

■ 担当常務理事 下村 亜希

■ ファシリテーター 小安 美和 氏（Will Lab 代表取締役）

■ 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校の高校生

次世代を担う若者の視点を取り入れながら、男女共同参画による多様性を尊重した組織づくりや、持続可能な地域社会について多角的な議論が行われました。

また、日本ＹＥＧのこれまでの取り組みや成果の共有とともに、令和7年度サスティナブル男女共同参画研究会による「単会サスティナブル宣言」の発表も行われ、全国の単会が未来に向けた具体的な行動を共有する機会となりました。

なお、日本ＹＥＧは令和3年度に「サスティナブル宣言」を発表し、環境配慮、循環型経済、多様性の尊重を柱とした持続可能な地域と組織づくりを推進しています。

こうした取り組みは、昨年、ニューヨークの国連本部で開催された「持続可能な開発のためのハイレベル政治フォーラム」において、日本の自発的国家レビュー（VNR）の一つとして発表し、青年経済団体の先進的な取り組みとして国内外から評価されています。

▼ 日本商工会議所青年部（日本ＹＥＧ）とは

次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑽と資質向上、交流を通じて、企業の発展と豊かな地域社会を築くことを目的とした青年経済団体で、全国417の商工会議所青年部が加入している。

発足：昭和58年4月1日

日本ＹＥＧ加入会員数 ：約32,000名（※2025年５月末時点末現在）

令和７年度 会長 小野 知一郎（小松商工会議所青年部）

日本商工会議所青年部【公式】 :https://www.yeg.jp/

