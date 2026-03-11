NeX-Ray、累計登録ユーザー数44,000人を突破

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：与謝秀作）は、マーケティングSaaS「NeX-Ray」の累計登録ユーザー数が44,000人を突破したことをお知らせします。NeX-Rayは、広告・SNSなど複数チャネルのデータを統合し、施策ごとの効果把握や見直しに活用できる分析基盤として、多くのマーケティング担当者にご利用いただいています。

登録ユーザー増加の背景

NeX-Rayは、広告・SNSなどの主要チャネルを横断してデータを確認できるほか、媒体・キャンペーンなど施策単位での寄与や推移を把握できる点が評価され、導入・利用の広がりにつながっています。加えて、ブラウザ規制やプライバシー対応の進展により、従来の計測手法だけでは判断しづらいケースが増えるなか、Cookieに依存しない分析手法への関心が高まっていることも、登録ユーザー数の増加を後押ししています。

アカウント連携によるデータ取り込み

広告・SNSなどの主要チャネルと連携し、管理画面上で必要なデータをまとめて確認できる環境を提供しています。複数媒体の数値確認を効率化し、日々の運用負荷軽減に貢献しています。

施策単位での効果把握

媒体・キャンペーンなど施策ごとの寄与や推移を可視化することで、予算配分や施策見直しの判断に役立つ分析環境を提供しています。

Cookieに依存しない分析ニーズの高まり

プライバシー保護やブラウザ規制への対応が進む中で、従来とは異なる形でマーケティング効果を把握したいというニーズが高まっており、NeX-Rayの活用領域も広がっています。

今後について

フィシルコム株式会社は、今後もNeX-Rayの機能改善と連携先の拡充を継続し、マーケティング担当者が日々の運用で必要とする「確認・比較・見直し」を、より短い手順で行えるサービスを目指してまいります。

NeX-Rayについて

NeX-Rayは、マーケティング施策のデータを統合し、施策ごとの効果を把握するための分析を行うマーケティングSaaSです。広告・SNSなど複数チャネルを横断して確認でき、施策の見直しや予算配分の検討に活用できます。サービスサイトは NeX-Ray 公式サイトです。

会社概要

社名：フィシルコム株式会社

代表：代表取締役 与謝秀作

所在地：東京都中央区東日本橋

事業内容：マーケティングSaaSの開発・提供