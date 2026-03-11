【Dior】「ディオレット」の新コレクション
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) CHAUMONT ZAERPOUR
ディオール ファイン ジュエリーのアーティスティック ディレクター、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの創造性を体現する「ディオレット」コレクションは、「ミリー ラ フォレ」の森、その緑豊かな美しさからインスピレーションを得ています。
2026年、コレクションは美しい草原をジュエリーへと転写したかのような前例のないモデルでさらに満たされ、ムッシュ ディオールが愛した自然へのオマージュを継承しています。
「ディオレット」 / 2026年3月5日発売
ネックレス
JDTE94022
YGｘDIAｘパールｘカラーラッカー
2,000,000円
ネックレス
JDTE95063 / JDTE95061 / JDTE95062
YGｘツァボライトｘカラーラッカー / YGｘカラーラッカー / PGｘDIAｘカラーラッカー
750,000円 / 690,000円 / 1,000,000円
