【Dior】「ディオレット」の新コレクション

クリスチャン・ディオール合同会社(C) CHAUMONT ZAERPOUR

ディオール ファイン ジュエリーのアーティスティック ディレクター、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの創造性を体現する「ディオレット」コレクションは、「ミリー ラ フォレ」の森、その緑豊かな美しさからインスピレーションを得ています。

2026年、コレクションは美しい草原をジュエリーへと転写したかのような前例のないモデルでさらに満たされ、ムッシュ ディオールが愛した自然へのオマージュを継承しています。

「ディオレット」 / 2026年3月5日発売

ネックレス

JDTE94022

YGｘDIAｘパールｘカラーラッカー

2,000,000円

ネックレス

JDTE95063 / JDTE95061 / JDTE95062

YGｘツァボライトｘカラーラッカー / YGｘカラーラッカー / PGｘDIAｘカラーラッカー

750,000円 / 690,000円 / 1,000,000円

＠Dior #DiorJoaillerie

#ディオールファインジュエリー

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/x4MWH