【Dior】「ディオレット」の新コレクション

ディオール ファイン ジュエリーのアーティスティック ディレクター、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌの創造性を体現する「ディオレット」コレクションは、「ミリー ラ フォレ」の森、その緑豊かな美しさからインスピレーションを得ています。


2026年、コレクションは美しい草原をジュエリーへと転写したかのような前例のないモデルでさらに満たされ、ムッシュ ディオールが愛した自然へのオマージュを継承しています。




(C) CHAUMONT ZAERPOUR


(C) CHAUMONT ZAERPOUR

(C) CHAUMONT ZAERPOUR


「ディオレット」 / 2026年3月5日発売




ネックレス


JDTE94022


YGｘDIAｘパールｘカラーラッカー


2,000,000円







ネックレス


JDTE95063 / JDTE95061 / JDTE95062


YGｘツァボライトｘカラーラッカー / YGｘカラーラッカー / PGｘDIAｘカラーラッカー


750,000円 / 690,000円 / 1,000,000円




