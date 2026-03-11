大人気漫画作品『ちょびっツ』より、「ちぃ」のフィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「MAGI ARTS」より、『ちょびっツ ちぃ 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ちょびっツ ちぃ 1/6スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197851&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197852&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ちょびっツ ちぃ 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 26,950円(税込)
・通常版 24,200円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：MAGI ARTS
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約230mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
豪華版：
・フィギュア本体
・専用台座
・差し替え顔パーツ
通常版：
・フィギュア本体
・専用台座
※画像は豪華版のものになります。
CLAMPによる大人気漫画作品『ちょびっツ』「ちぃ」1/6スケールフィギュアとして登場！
風に靡く可憐な「ちぃ」が、「あなた」の元へ。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●ちょびっツ ちぃ 1/6スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197851&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197852&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)