大人気漫画作品『ちょびっツ』より、「ちぃ」のフィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「MAGI ARTS」より、『ちょびっツ ちぃ 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ちょびっツ ちぃ 1/6スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197851&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197852&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ちょびっツ ちぃ 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　26,950円(税込)


・通常版　24,200円(税込)


□発売日：2027年1月予定


□ブランド：MAGI ARTS


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約230mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


豪華版：


・フィギュア本体


・専用台座


・差し替え顔パーツ



通常版：


・フィギュア本体


・専用台座



※画像は豪華版のものになります。


















CLAMPによる大人気漫画作品『ちょびっツ』「ちぃ」1/6スケールフィギュアとして登場！


風に靡く可憐な「ちぃ」が、「あなた」の元へ。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社



