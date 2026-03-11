【望楼NOGUCHI函館】焼きと刺身で味わう、鮪尽くしの朝ごはん

野口観光マネジメント株式会社


野口観光マネジメント株式会社　望楼NOGUCHI函館（北海道函館市湯川町1丁目17-22/執行役員支配人長江亨）は、鮪三昧プランの販売を開始しました。



一日の始まりに、心も体も満たされる贅沢な朝食をお楽しみになりませんか。


道南近郊で採れた新鮮な鮪を、香ばしく焼き上げた焼き魚と、旨みたっぷりのお刺身盛り合わせでご用意いたしました。


朝のひとときを、海の恵みとともにゆったりとお過ごしいただける、期間限定の特別メニューです。


旅の思い出に残る、至福の朝食をぜひご堪能ください。



【旬のマグロ尽くし】＜3～5月限定！鮪三昧＞半個室の食事処で朝食をより贅沢に／1泊2食


【特典】


・朝食時に、道南近郊産の鮪を使用した“鮪三昧”をご提供いたします。


■夕食■


半個室食事処にて、和洋創作会席「季節のお献立」全9品


新鮮魚介を活かす和の技術に洋食のテイストを織り交ぜた遊び心が光るオリジナルの料理をお愉しみ下さい。


■朝食■


和食を中心としたセットメニュー



