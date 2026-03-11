『THE KING OF FIGHTERS XV』より、「不知火舞 桜燼ノ舞Ver.」フィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみにて予約受付中。

写真拡大 (全11枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニークアートスタジオ」より、『不知火舞 THE KING OF FIGHTERS XV 桜燼ノ舞Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、現在それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●不知火舞 THE KING OF FIGHTERS XV 桜燼ノ舞Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198487&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198486&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■不知火舞 THE KING OF FIGHTERS XV 桜燼ノ舞Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　21,340円(税込)


・通常版　17,820円(税込)


□発売日：2027年4月予定


□ブランド：ユニークアートスタジオ


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約150mm


【素材】ABS、PVC



【セット内容一覧】


豪華版：


・フィギュア本体


・差し替え顔パーツ


・扇子パーツ


・もふもふ台座



通常版：


・フィギュア本体


・もふもふ台座



※画像は豪華版のものになります。
















※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※本商品以外は付属しません。



製品ページはこちら：


●不知火舞 THE KING OF FIGHTERS XV 桜燼ノ舞Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198487&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198486&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ザ・キング・オブ・ファイターズ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=673&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)