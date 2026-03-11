『THE KING OF FIGHTERS XV』より、「不知火舞 桜燼ノ舞Ver.」フィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニークアートスタジオ」より、『不知火舞 THE KING OF FIGHTERS XV 桜燼ノ舞Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、現在それぞれご案内中です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■不知火舞 THE KING OF FIGHTERS XV 桜燼ノ舞Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 21,340円(税込)
・通常版 17,820円(税込)
□発売日：2027年4月予定
□ブランド：ユニークアートスタジオ
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約150mm
【素材】ABS、PVC
【セット内容一覧】
豪華版：
・フィギュア本体
・差し替え顔パーツ
・扇子パーツ
・もふもふ台座
通常版：
・フィギュア本体
・もふもふ台座
※画像は豪華版のものになります。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※本商品以外は付属しません。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『ザ・キング・オブ・ファイターズ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=673&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
【店舗情報】
