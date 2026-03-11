（報道機関向け）道の駅「ゆとりえせとや」内覧会を開催

藤枝市役所

道の駅外観

道の駅「ゆとりえせとや」（ふじえだ陶芸村拠点施設）について、昨年12月に国土交通省より道の駅登録を受け、３月28日に開駅式典の開催、４月１日に正式開業する運びとなりました。開業に先立ち、報道機関関係者を対象とした内覧会を開催します。

特徴・セールスポイント等

・陶芸をはじめとするアートにより中山間地域の活性化を図る「ふじえだ陶芸村構想」の拠点施設として道の駅「ゆとりえせとや」が４月１日（水）にオープンします。

・農産物直売所には、近隣農家自慢の朝採れ野菜が並び、カフェコーナーでは地元の野菜をふんだんに使った季節の汁物、地元ならではの食材・お茶の佃煮・ヤマメの塩焼きなどを具材に使ったおにぎりや瀬戸谷自慢の山の幸を一皿に盛り込んだデザートプレートなどが味わえます。

・陶芸体験施設では、東京藝術大学 美術学部工芸科 陶芸研究室の三上亮教授のディレクションによる、地域に根差したこの土地ならではの新たな創作体験ができます。

・瀬戸谷温泉ゆらくでは、瀬戸谷の自然にふれながら天然温泉をゆっくりと楽しむことができます。

内容

ロゴマーク

日 時：３月23日（月）午後１時～２時

会 場：道の駅ゆとりえせとや（藤枝市本郷5445番地）

内 容：１.施設概要説明

２.施設内見学

３.提供を予定している陶芸体験サービス等のデモンストレーション

４.カフェメニュー試作品の紹介

その他：３月28日（土）の開駅式典の詳細は、改めてプレスリリースします。