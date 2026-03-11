高河ゆん先生原作、南方純先生作画の大人気作品『悪魔のリドル』より、「一ノ瀬晴 × 東兎角」フィギュアが登場。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「MAGI ARTS」より、『悪魔のリドル 一ノ瀬晴 × 東兎角 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●悪魔のリドル 一ノ瀬晴 × 東兎角 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198560&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■悪魔のリドル 一ノ瀬晴 × 東兎角 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：26,950円(税込)

□発売日：2027年2月予定

□ブランド：MAGI ARTS

【スケール】1/6

【サイズ】全高約180mm(台座含む)

【素材】PVC/ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×2

・造形台座

≪特典≫

・原画アクリル色紙

高河ゆん先生原作、南方純先生作画の大人気作品『悪魔のリドル』より、「東兎角 × 一ノ瀬晴」1/6スケールフィギュアが登場！

緊張感あふれる名シーンをそのまま切り取ったような大胆な構図で立体化。

互いの距離感や視線、繊細なポージングまで丁寧に再現しました。

作品の世界観をより深く楽しめる豪華仕様となっております。

ぜひお手元で、この印象的な瞬間をご堪能ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●悪魔のリドル 一ノ瀬晴 × 東兎角 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198560&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)team ANR (C)Sunao MINAKATA (C)Yun KOUGA

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)