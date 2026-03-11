高河ゆん先生原作、南方純先生作画の大人気作品『悪魔のリドル』より、「一ノ瀬晴 × 東兎角」フィギュアが登場。

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「MAGI ARTS」より、『悪魔のリドル 一ノ瀬晴 × 東兎角 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



■悪魔のリドル 一ノ瀬晴 × 東兎角 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：26,950円(税込)


□発売日：2027年2月予定


□ブランド：MAGI ARTS


【スケール】1/6


【サイズ】全高約180mm(台座含む)


【素材】PVC/ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体×2


・造形台座


≪特典≫


・原画アクリル色紙


































高河ゆん先生原作、南方純先生作画の大人気作品『悪魔のリドル』より、「東兎角 × 一ノ瀬晴」1/6スケールフィギュアが登場！


緊張感あふれる名シーンをそのまま切り取ったような大胆な構図で立体化。


互いの距離感や視線、繊細なポージングまで丁寧に再現しました。


作品の世界観をより深く楽しめる豪華仕様となっております。


ぜひお手元で、この印象的な瞬間をご堪能ください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)team ANR (C)Sunao MINAKATA (C)Yun KOUGA



【店舗情報】


