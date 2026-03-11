音声AI自動架電・受電プラットフォーム「アポトレール」を提供開始。電話対応スタッフ3人分をAIが代替。

合同会社ココアルは、AIが自動で架電し、一次対応からアポ設定まで行う営業自動化サービス「アポトレール」の提供を開始しました。

Excelリストのアップロードだけで発信を開始でき、Google Meet連携による日程調整や商談URL発行にも対応。

月5万円から導入でき、人を増やさずに営業導線を構築できます。

合同会社ココアルAI電話が「曖昧な問い合わせ」も聞き返して案内。架電業務の電話対応コストを最大85%削減する「アポトレール」提供開始～ 24時間AI受電・自動架電で、人手不足と誤案内を同時に解決 ～

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 開発の背景

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7kvSl5Ow1is ]アウトバウンド営業が抱える「2つの限界」

企業の営業活動では、アポ獲得の初動において

2つの構造的な課題が慢性化しています。

1つ目は、人手に依存した架電業務の限界です。

テレアポは、リスト作成、架電、一次対応、再架電、日程調整まで

多くの工数がかかる一方で、成果は担当者の経験や話し方に左右されやすく、

安定運用が難しい業務です。

営業人材を採用しても、教育や定着にはコストがかかり、

属人化や離職によって、継続的にアポを供給し続ける体制を作るのは簡単ではありません。

2つ目は、相手の反応が曖昧な段階で取りこぼしが起きやすいことです。

例えば架電時に「少し気になる」「今は忙しい」「詳しくは聞きたいが今ではない」といった

反応が返ってきた場合、単純な自動音声や画一的なスクリプトでは、

相手の温度感や意図を十分に汲み取れません。

その結果、本来なら商談につながる見込み客を取りこぼしたり、

逆に関心の薄い相手へ無駄な追客を続けてしまうことがあります。

アポトレールは、この2つの課題を

AIによる自動架電と自然な一次対応によって同時に解決します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ アポトレールとは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

受電も架電も、AIが自動で対応する電話プラットフォーム

アポトレールは、AIが電話の受電（インバウンド）と

架電（アウトバウンド）を自動で行うプラットフォームです。

▼ 受電AI応対

・24時間365日、AIが一次受付から要件整理まで自動対応

・単なる自動振り分けではなく、会話の中で用件を確認し、適切な案内へつなげます

・よくある問い合わせはAIが学習。その場で完結、人による対応が必要な場合のみ引き継ぎ

・引き継ぎ時は、問い合わせ内容をAIが要約して共有するため、同じ説明を繰り返す負担を軽減

・全通話を録音・文字起こし・AI要約

▼ AI自動架電

・Excelの架電リストをアップロードするだけで、AIが1件ずつ自動で発信

・相手先がIVR（自動音声ガイダンス）の場合も、自動で番号選択・遷移に対応

・Google Meet連携により、空き日程の確認から商談URLの自動発行まで対応

・業種別テンプレートを10種類以上標準搭載し、導入後すぐに運用開始可能

・架電結果や進捗を可視化し、営業活動の改善につなげられるダッシュボードを搭載

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 活用事例

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

KPIを表示

AIが自動で架電し、一次対応からアポ設定まで行う

従来のアウトバウンド営業は、

人手や時間がかかる一方で、接続できても温度感の確認や

日程調整まで進められず、機会損失が起きがちでした。

アポトレールでは、AIが自動で架電し、

自然な会話の中で興味度や状況を確認しながら、

一次対応からアポ設定まで一気通貫で対応できます。

──────────────────────

AI：「○○の件でご連絡しました。

ご担当者様でいらっしゃいますか？」

相手：「はい」

AI：「ありがとうございます。

簡単にご案内だけさせていただいてもよろしいでしょうか？」

相手：「内容によります」

AI：「承知しました。

御社に合う可能性がある内容かどうか、

まずは1分ほどでご説明いたします」

相手：「お願いします」

AI：「ありがとうございます。

ご関心があれば、このまま日程調整も可能です」

→ アポ設定・担当者接続・再架電予約をプロンプトで制御

──────────────────────

相手の反応を見ながら会話を進めるため、

機械的な一斉発信ではなく、

商談につながる架電導線を自動で構築できます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 導入効果

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

スタッフ3人分の電話対応を、1/3以下のコストで代替

・電話対応スタッフ3人分（月額約90万円）の業務を

・月額128,000円(スタンダードプラン)で代替。最大85%のコスト削減

・離職リスクゼロ。採用・教育コストの無限ループから解放

・スクリプト変更が即座に全通話へ反映。対応品質のバラつきなし

・全通話の録音＋AI要約で、引継ぎ・報告書作成の工数ゼロ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 料金プラン

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・月額49,800円から、規模に合わせて選べる3プラン

・ライト 月額 49,800円（750クレジット/月・同時1回線）

・スタンダード 月額128,000円（2,000クレジット/月・同時3回線）

・プレミアム 月額398,000円（6,000クレジット/月・同時10回線）

・エンタープライズ お問い合わせ

・初期費用0円

・いつでも解約可能

・全プラン共通：録音・文字起こし・AI要約・Google Meet連携

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 想定業種

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

自治体・公共機関 ／ 不動産仲介 ／ 保険代理店 ／ 人材紹介 ／

クリニック・歯科医院 ／ 美容サロン ／ 士業事務所 ／

ECサポート窓口／ 営業代行 ／

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 今後の展開

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今後は、アポ獲得だけでなく、商談そのものをAIが担う領域まで機能を拡張していく予定です。

具体的には、スライド資料や提案内容をAIが画面上で説明しながら、相手の反応や質問に応じて会話を進められる機能の開発を進めています。

これにより、一次商談やサービス説明、日程調整後の初回案内までを自動化し、

これまで人が担っていた営業対応の一部を、より低コストかつ安定した品質で再現できる体制を目指します。

さらに商談内容の記録・要約・分類を自動化し、

どの説明が商談化や成約につながったかを可視化できるダッシュボード機能も順次拡充していく予定です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 会社概要

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会社名：合同会社ココアル

所在地：東京都目黒区下目黒1-1-14 コノトラビル7F

代表者：近藤 公太

設立 ：2025年12月

事業内容：AI電話プラットフォーム「アポトレール」の開発・運営

URL ：https://apotrail.jp

お問い合わせ：info@kokoaru.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d174833-2-7a82559853b4ff0efac6616d1f343ba0.pdf