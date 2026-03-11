「隠す収納×見せる余白」の設計を用いて悩みに応える新家具ブランド「tonea（トネア）」を新発売。

不二貿易株式会社

「気づけばそばに」をテーマに、インテリアショップや量販店、ECサイトなどに家具・インテリア雑貨などを販売する不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は3月25日、独自のカラーバランスと「隠す収納×見せる余白」の設計を用いて、ユーザーの悩みに応える新家具ブランド「tonea（トネア）」の販売を開始します。「tone（色・調子）」と「area（場所・空間）」を組み合わせた家具ブランドとして、30～40代ファミリー層向けに、テレビ台や4段チェスト、サイドキャビネットの3アイテムを展開します。

ツートンデザインのトレンドに落ち着きを

「tonea」は、柔らかなオークの木目に、グレージュのアクセントパネル、ブラックのスチール脚を組み合わせた、控えめで品のあるトーンを特徴にしています。軽やかさと気品をあわせ持ち、現代の住空間に程よく寄り添うデザインを追求しました。

近年トレンドの、ナチュラルカラーとグレー系を組み合わせた「ツートンデザイン」を踏まえて、30～40代ファミリーの暮らしに寄り添う、落ち着いたカラーに設計しました。

収納部はたっぷり入るように設計しつつ、オープンスペースにお気に入りの花やアートを飾るなど、使い手が自分らしく仕上げていける「余白」を残したデザインも特徴の一つです。さらに、全アイテムを脚付き仕様に統一して、お掃除ロボットが通れるクリアランスも確保しています。

今後は、「tonea」シリーズとして、リビングからダイニングまでをトータルコーディネートできるようにラインアップを拡充していく予定です。部屋全体を一つの世界観で整えられる家具シリーズとして提案します。

toneaが描く、新生活の3アイテム

テレビボード

4段チェスト

サイドキャビネット

40～50型テレビにちょうど良い150cm幅。リビングを広く見せながら、空間とのバランスを保つ美しいプロポーションです。引き出し2杯＋左右扉収納で、リモコン類／DVD／ゲーム機など雑多になりやすい小物をすっきり整理。見せたくないものは隠しリビングを端正に。ワンルームやコンパクトな空間でも圧迫感なく置ける省スペース設計。上品な収納で生活感をコントロールします。4段の引き出しには、リビング小物や衣類などをたっぷり収納。開閉がなめらかなスライドレール仕様で、奥までしっかり引き出せます。“見せる”と“隠す”を両立するキャビネット。開放部には雑貨・本・アートを飾り、個性と季節感をプラス。置くだけで空間の印象が変わります。扉内収納は高さ約60cmで、背のある物もすっきり収まり、生活用品もまとめて管理可能。引き出しも3杯あり、一台でかなりの収納力を発揮します。

商品概要

tonea TVボード

【サイズ】幅150cm×高さ41cm×奥行39.6cm

【JAN】4953980741950

tonea 4段チェスト

【サイズ】幅53cm×高さ97cm×奥行39.6cm

【JAN】4953980741967

tonea サイドキャビネット

【サイズ】幅121cm×高さ116cm×奥行39.6cm

【JAN】4953980741974

ブランドページURL

https://www.fujiboeki.jp/brand/tonea/

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど