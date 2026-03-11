「健康経営優良法人2026（大規模法人部門（ホワイト500））」に認定

株式会社長谷工コーポレーション

株式会社長谷工コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊野 聡）とその関係会社は、2026年3月9日付で経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門（ホワイト500））」に認定されました。認定法人の評価500位以内である「ホワイト500」の認定を受けるのは5年連続で8回目になります。

当社グループは「役職員の健康なくして成果なし」をスローガンに、グループ全体で健康を重視した経営の推進に取り組んでいます。今後も役職員の健康意識をより高めて生産性の向上を図ることで、一層お客様の信頼に応えられる企業グループを目指して参ります。

【評価された主な取り組み】

■健康経営の情報公開

長谷工グループでは、一人ひとりがより活力を持って働くことのできるグループを目指すため「長谷工グループ健康宣言」と「健康経営戦略マップ」を策定し、社内外に向けて情報発信を行いつつ、社員の健康維持に努めています。

長谷工グループ健康宣言：https://www.haseko.co.jp/hc/sustainability/esg/social/safety.html#ac--05

健康経営戦略マップ：https://www.haseko.co.jp/hc/sustainability/esg/social/pdf/promoting_health_map.pdf

■健康管理の環境整備

生活習慣病対策として特定保健指導「長谷工ヘルスチャレンジ」の取り組みを推進しており、保健師のもと社員の健康状態に応じた指導を行っています。また、一定年齢以上の社員を対象に、がんなどの病気の早期発見を目的とした「PET-CT検査」の費用を、全額会社負担しています。

■女性の健康課題への対応

女性特有の健康課題について理解してもらう「女性の健康セミナー」を開催しています。また「レディースドック」の検査費を毎年全額負担しており、女性の健康課題の対策にも注力しています。

■社員参加型の健康推進イベントの開催

国内外の社員がランニングアプリを利用し、走行距離を競う「オンラインチーム対抗駅伝」を開催するなど社員が一体感を持って取り組める複数のイベントを実施しています。

昨年のオンラインチーム対抗駅伝の様子