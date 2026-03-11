【ルイ・ヴィトン】中条あやみ、ルイ・ヴィトン 2026秋冬ウィメンズ・ファッションショーに出席

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

3月10日(火) PM7:30(日本時間)にパリにて開催された、ウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる2026秋冬ウィメンズ・コレクションのファッションショーに、日本から女優の中条あやみが出席しました。

ジャケット\621,500、ワンピース\951,500、ロングブーツ(参考商品)、バッグ「スピーディ・バンドリエール 25」\288,200、ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」 \770,000

2026秋冬ウィメンズ・コレクションは、自然界によって定義される21世紀の衣服のアーキテクチャーからインスピレーションを得ています。山々、森、平原。耐久性、保護、自由を求めて、衣服は気候や周囲の環境への本能的な反応や関わりの中で進化し、やがてファッションとなります。私たちを取り巻く世界をより高い視点で捉え、スーパーネイチャーへと昇華させます。

ワンピース\951,500、バッグ「スピーディ・バンドリエール 25」\288,200、ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」 \770,000、リング「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」(イエローゴールド×ダイヤモンド) \1,947,000、(ホワイトゴールド×ダイヤモンド) \709,500

ウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる、ルイ・ヴィトンのファッションショーの出席が初となる中条あやみは、「山脈を思わせるような壮大なセットの中で繰り広げられた今回のコレクションは圧巻でした。特徴的なシルエットや配色、そして異素材を巧みに組み合わせたルックの数々は『洋服とは何か』という根源的な問いを投げかけるかのようでした。」とコメントしました。

ジャケット\621,500、ワンピース\951,500、バッグ「アルマ BB」\288,200

#LouisVuitton #LVFW26 #LVFashion #LVFineJewelry @LouisVuitton

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。