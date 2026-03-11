一人のデザイナーに焦点をあて、創造のなかに息づく東京の痕跡を探る展示「Tokyo Trace」が新宿住友ビル三角広場 東で2026.03.13(金)から開催

東京クリエイティブサロン実行委員会

2026年3月13日（金）から15日（日）の3日間、「Tokyo Trace」を新宿住友ビル三角広場にて開催します。

東京クリエイティブサロン実行委員会は、2026年より新体制でスタートしたTOKYO CREATIVE SALONの公式イベントとして、「Tokyo Trace」を開催いたします。

本企画は、一組のファッションデザイナーに焦点を当て、その人物が東京とどのように関わり、影響を受けながら創作活動を続けてきたのかを、作品や資料を通して紐解く展示シリーズです。東京が築き上げてきた都市の記憶や文化を継承しながら、新たな価値を生み出し未来へとつないでいく--そのものづくりの軌跡をご覧ください。

記念すべき初回には、2005年に野口真彩子と佐々木拓真によって設立され、ハンドドローイングを活かした個性的なテキスタイルと、日本および海外で出会った伝統技術に新たな視点を加えたコンテンポラリーなコレクションを展開する「Nomarhythm Textile」を迎えます。

ファッションにとどまらず、テキスタイルから派生した家具やオブジェなど、幅広い領域で活動を続けるNomarhythm Textileのクリエーションと制作の軌跡をご紹介します。コレクションアーカイブやコラボレーション作品の展示をはじめ、Nomarhythm Textileがテキスタイルとどのように向き合ってきたのか体感いただける内容となっています。展示作品の中には、フォトグラファー川内倫子氏がディレクションした短編映像「HARMONY」をはじめ、Nomarhythm Textileが様々なコラボレーターと制作してきた映像作品も放映します。

3日間限定の特別な機会となります。ぜひ会場へお越しください。

Exhibition Concept

記憶がデザインを形づくる。

東京は、デザイナーにとって単なる舞台に留まらず、創造の記憶を刻み続ける都市である。街の記憶や出会い、積み重なったカルチャーが心に痕跡を刻み、やがて作品へと結晶する。「Tokyo Trace」は、一組のファッションデザイナーに焦点をあて、創造のなかに息づく東京の痕跡を探る。都市が与えた記憶と経験、そして東京だからこそ生まれるものづくりを作品と資料を通じてひもとく。東京という都市が未来へと残していく、新たな記憶の層でもある。

Guest Designer

Nomarhythm Textile

2005年、野口 真彩子と佐々木 拓真によってスタート。

東京を拠点に活動し、ハンドドローイングを活かした個性的なテキスタイルを軸に、日本をはじめ海外で出会った伝統技術に新しい視点を加え、コンテンポラリーなコレクションを展開している。

国内外のクリエイターや職人とのコラボレーションも積極的に行い、多様な文化や技術を横断しながら独自の表現を追求している。

ブランドのデザインスタジオでは、テキスタイルから派生した家具やオブジェなどのプロダクト製作も行うほか、二人のキュレーションによる写真家やペインターなどの展覧会を数多く開催し、アートブックの出版も手がける。

東京のファッションの中心地である原宿に、週末限定の「WEEKEND STORE」も運営している。

https://nomarhythmtextile.com/

Exhibition Detail

| 日程 | 2026年3月13日(金) - 3月15日(日)

| 開催時間 | 3月13日(金) 13:00～19:00

3月14日(土) 10:00～19:00

3月15日(日) 10:00～17:00

| 場所・アクセス | 新宿住友ビル三角広場 東 〒163-0290 新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル

「都庁前駅」A6出口直結（大江戸線）

「西新宿駅」2番出口徒歩4分（丸ノ内線）

「新宿駅」西口徒歩8分（JR線・小田急線・京王線）

「新宿駅」7番出口徒歩8分（新宿線）

| 入場料無料 |

About Tokyo Creative Salon

TOKYO CREATIVE SALON（TCS）は、東京の創造力を世界へ発信することを目的に2020年にスタートした「国内最大級のクリエイティブの祭典」です。桜の季節に、ファッション・デザイン・アート・テクノロジー・クラフトなど、都市の創造性が集結する“東京発のクリエイティブウィーク”として、多様な表現が街に広がります。

都市全体を舞台にさまざまなクリエイションを展開してきたTCSは、これまでに多くの来場者を迎え、2025年実施時の総来場者数は延べ125万人を突破するなど、国内外から注目を集めてきました。日本の創造力が持つ価値や可能性を、社会や時代と接続し、未来へとひらいていくことをミッションに、TCSは東京の文化価値を高める取り組みを継続してまいります。

| 名称 | TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）

| 開催期間 | 2026年3月13日（金）～22日（日）

| 開催エリア | 赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

| 公式HP | https://tokyo-creativesalon.com/

| 公式Instagram | https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

| 公式X | https://x.com/tokyo_c_s