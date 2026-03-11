～名鉄瀬戸線開業120周年～「せと弁イベント列車」を運行します

写真拡大 (全5枚)

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、2024年から展開している「瀬戸線沿線価値向上プロジェクト」の一環として、名鉄瀬戸線開業120周年のファイナルイベント「せと弁イベント列車」を運行します。


同イベントは、瀬戸線で1編成のみ運行している3300系車両を使用して、普段は乗車したまま入線することができない喜多山駅の引き込み線への入線や、尾張旭検車支区での洗車機通過等を体験するものです。タイトルにある「せと弁」とは、参加者全員に配布する瀬戸名物を使用したお弁当のことで、熨斗には瀬戸の方言「せと弁」が表記されています。


同イベント列車に乗車できる企画きっぷ 「名鉄瀬戸線120周年ファイナルイベント　せと弁きっぷ」を、3月13日12時よりCentXにて限定販売します。


なお、同イベントは瀬戸線の駅・列車運行の管理を担う瀬戸運輸区の発案で実施するもので、イベント列車内の進行や、現役乗務員のトークショー等を織り交ぜ、現場の第一線で活躍する社員が瀬戸線の魅力や瀬戸地域の文化を発信します。


詳細は下記のとおりです。



乗務員考案のイベントロゴ

瀬戸線唯一の3300系

１．「名鉄瀬戸線120周年ファイナルイベント　せと弁きっぷ」概要


（１）発売枚数


　合計90枚


　※小児料金の設定はありません



（２）発売価格



※かぶりつき席プランでは、尾張瀬戸方の最前部席（かぶりつき席）に着座いただけます

（３）発売開始時期


　3月13日（金）12時00分～



（４）きっぷの購入方法


　「CentX」での発売


　※決済方法はクレジットカードのみです



２．イベント列車内容


（１）開催日


　3月28 日（土）



（２）イベント内容


　団体列車「せと弁イベント列車」への乗車＜3300系（3306編成を充当予定）＞



＜往路＞




＜復路＞




３．お問合せ先


名古屋鉄道　営業部　営業企画課


TEL:　052-825-3111　　（月曜日～金曜日：10時～17時）