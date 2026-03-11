『みんなで翻訳』で日本コンテンツの海外進出を加速！ 『キャプテン翼』など出版社漫画の翻訳版販売を開始！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、同社が運営する翻訳サービス「みんなで翻訳」において、出版社から販売されているコミック作品の翻訳版販売を、

2026年3月11日(水)より開始することをお知らせいたします。

世界的に絶大な人気を誇る『キャプテン翼』をはじめとする約50作品の翻訳版を、「comipo」などviviONグループが運営するサービスで販売を開始いたします。

翻訳版販売ページ：https://www.comipo.app/min-hon/translation

■企画の背景：日本のコンテンツ産業をより世界へ

日本のコンテンツ産業（アニメ、漫画、ゲーム等）の海外売上高は、2023年に約5.8兆円に達しました。これは、日本の主要輸出産業である「半導体（約5.5兆円）」や「鉄鋼（約4.8兆円）」に匹敵する規模へと急成長を遂げています。政府もこの分野を成長戦略の重点項目と位置づけ、2033年までに海外売上高20兆円という高い目標を掲げており(※1)、アニメや漫画を中心とした日本発コンテンツに対する期待はますます高まっています。

中でも「漫画」は、アニメ化やメディアミックスの源泉となるコアコンテンツとして、世界中のファンから熱烈な支持を得ています。しかし、爆発的な需要の一方で、言語の壁を越える「翻訳」の供給スピードが追いつかないという課題がありました。

viviONは、この需給ギャップを解消し、日本の優れたコミック作品を「正規版」としてより速く、より広く世界へ届けるべく、3万人を超える翻訳者が参加する「みんなで翻訳」のサービスを出版社向けに本格始動。産業のさらなる発展を支える、新たな多言語展開の体制を構築いたしました。

※1:経済産業省「エンタメ・クリエイティブ産業戦略～コンテンツ産業の海外売上高 20 兆円に向けた５ヵ年アクションプラン～」参照

■みんなで翻訳とは

「みんなで翻訳」は、世界中にマンガ・音声作品を届けたいクリエイターと翻訳者をつなげ、良質な翻訳作品を世界に届けるサービスです。現在、英語圏のみならず、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語など全13言語に対応しています。

最大の特徴は、登録している翻訳者たちが、作品への深い理解と情熱を持つ「ネイティブのファン」であるという点です。単なる記号的な置換ではなく、ファンならではの視点で作品の熱量やニュアンスを汲み取った高品質な翻訳を実現しています。さらに、翻訳者自身が作品の「インフルエンサー」となり、自身のSNSや各国のコミュニティを通して原作の魅力を発信する役割も担っています。 これにより、ただ翻訳版を販売するだけでなく、現地のファンコミュニティへ直接魅力を届けることが可能となります。

https://min-hon.net/

■市場動向：増え続ける多言語ユーザーと「正規版」への熱望

現在、viviONグループ全体における海外ユーザーの売り上げ比率は全体の約15%に達しており、登録者数の伸長率も高い水準で推移しています。また、世界中のファンからは「公式な正規版が販売されていないため、海賊版を利用するしかない」という切実な声も多く、適切な形での流通である正規版を求める声が日増しに強まっています。

また、「みんなで翻訳」はファンの翻訳であるからこそ、単なる直訳ではない作品の世界観に最適化された翻訳を可能としており、増え続ける多言語ユーザーの期待に高精度かつスピーディーに応えることで、巨大な潜在市場を正規ルートで開拓してまいります。

■『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏コメント

翼たちの物語がこうした形で翻訳され、多言語で世界中の方々の手元に届くようになったことを大変嬉しく思います。「みんなで翻訳」を通じて、日本の漫画が世界へ羽ばたき、より多くの方に楽しんでもらえればと思います。(高橋陽一)

■「みんなで翻訳」の実績と今後のビジョン

サービス開始から4年を迎えた「みんなで翻訳」は、国内最大級の翻訳コミュニティへと成長を遂げました。

・登録翻訳者数： 89か国 31,700人（2/17時点）

・累計翻訳作品数： 54,965作品

・総売上高： 約3.7億円を突破

今後も複数の出版社との連携を一層強化し、ラインナップのさらなる拡充を予定しております。作品が生まれた瞬間に、世界中のファンが自国語で楽しめる――そんな未来の実現に向けて、出版社やクリエイターの皆様と共に、グローバル展開を一層力強く推進してまいります。

■株式会社viviONについて

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。 株式会社viviONでは、一緒に働いてくれる方を募集しています。

