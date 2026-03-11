～未来のイノベーターが名古屋大学に集結！～イノベーションの聖地・名古屋で子どもたちが挑むプレゼンテーション大会を開催

名古屋鉄道株式会社

株式会社名鉄スマイルプラス（本社：名古屋市熱田区、代表取締役社長：北森正浩、以下名鉄スマイルプラス）が運営するアフタースクールTELACO（テラコ）は、2026年3月20日（金・祝）、名古屋大学内「Idea Stoa（イデア ストア）」にてTELACOに通う子どもたちによるプレゼンテーション大会「TELACOイノベーションアワード」を開催します。

詳細は下記のとおりです。

１．背景・目的

現在、愛知県・名古屋市では、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」の誕生や、異業種・異分野の交流によるイノベーション拠点「ナゴヤイノベーターズガレージ」の活性化等、地域を挙げたイノベーション創出の動きが加速しています。

こうした「イノベーションの聖地」を目指す街の勢いを受け、TELACOでは「未来を担う子どもたちの“できる”を増やしたい」という想いのもと、次世代を担うイノベーターの卵である子どもたちに、早期から「ゼロから価値を生み出す実践的な体験」を提供します。

本大会を通して、変化の激しい現代社会をたくましく生き抜くための探求心と創造力を育むとともに、自ら考え、他者と協力し、困難を乗り越える「非認知能力」を養う機会を創出します。

２．イベント開催概要

名称

TELACOイノベーションアワード

日時

2026年3月20日（金・祝） 13:30～15:30頃

会場

名古屋大学内 NIC 1階「Idea Stoa（イデア ストア）」

内容

TELACO各校舎の代表チームによるプレゼンテーション大会および表彰式

審査

社外の第一線で活躍されている計6名の審査員をお招きし、採点審査およびフィードバックを実施いただきます

〈審査員一覧〉※敬称略、企業・団体名50音順

・(株)ヴィリング 代表取締役 中村 一彰

・(株)エドギフト 代表取締役 村松 美穂

・名古屋大学 未来社会創造機構 特任教授 片貝 武史

・名古屋鉄道(株) 事業創造部課長 伊藤 曜

・(株)ハグカム 代表取締役 道村 弥生

・ソフトバンク(株) 法人統括 中部営業本部 辻 花音

・その他：公式Instagram（@meitetsu.telaco）にて大会に向けた子どもたちの準備風景などを順次配信しています。

３．プレゼンテーションまでの取り組み

本プログラムの最大の特徴は、子どもたちが身近な「困りごと」を自ら発見し、解決策を創造するプロセスを実践的なフレームワークに沿ってアイデアを形にしてきた点にあります。名鉄グループで新規事業創出を担う名古屋鉄道の事業創造部のサポートのもと、以下の取り組みを実践してきました。

・課題を見つける視点のアドバイス

同部担当者による事前レクチャー「イノベーション教室」を受講。「だれが」「どんなことに困っているか」という、実際の事業創出において大切にするべき視点を学び、アイデアの種を見つけるステップを体験しました。

・ヒアリングによる「本当の原因」への気づき

自分の想像だけで完結せず、困っている当事者に直接話を聞くことで、「なぜ困っているのか」という真因にアプローチする生きた課題解決を実践しました。

・「自分たちならでは」のアイデアの深掘り

「すでにあるものと何が違うのか」を検証し、既存のサービスにない新しい要素を付け加えるなど、自分たち独自のアイデアへと昇華させるプロセスを共に歩みました。

４．実際のアイデア例

各校舎の代表に選ばれた「大人もはっとする」独創的なアイデアの一部をご紹介します。

・アイデア名：「なかよしバスボム」

兄弟でどちらのバスボムを入れるか揉めてしまう日常の小さな喧嘩に対する「お母さん」の困ったに着目。喧嘩をなくして家族で楽しくお風呂に入れるような新しいバスボムのアイデアを提案します。

・アイデア名：「きれいにかけるペン」

手書きの温かさを大切にしたいが、字がきれいに書けず困っている「お母さん」のために考案。AIを活用しながらも個性を残すという新しい発想に注目。

５．問い合わせ先

株式会社名鉄スマイルプラス 事業推進グループ（大田・浅井・冨山）

TEL：052-756-2677

Email : yuiko.oota@meitetsu-sp.co.jp

【参考】

■ 株式会社名鉄スマイルプラスについて

名古屋鉄道株式会社の100％子会社として、「働く子育て世帯のサポートを通じて、この街に笑顔の輪を広げます」という経営理念のもと、アフタースクール「TELACO」のほか、保育園「ぽっぽ園」、子ども向け運動施設「SPOCCO」を運営しています。

■ めいてつのアフタースクール「TELACO（テラコ）」について

TELACOは、「未来を担う子どもたちの”できる”を増やしたい」という想いから生まれた、「アフタースクール（民間学童保育）」と「プログラミング教室」、「英語教室」の習い事が一体となった施設です。名古屋市を中心に12施設を展開しており、名鉄グループのリソースを活用した職業体験など、子どもたちの「非認知能力」を育む多様なプログラムを提供しています。