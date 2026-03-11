いばらきフラワーパークで新規取り扱いを2/14から開始　茨城特産品の香りが楽しめる3種類のハンドクリーム

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所が商品開発し販売する「偕楽園の梅ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/ume_hand_cream/)」「福来みかんハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/fukure_hand_cream/)」「蓮の花ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/hasu_hand_cream/)」は、いばらきフラワーパーク(https://www.flowerpark.or.jp/)（茨城県石岡市下青柳200番地）で2026年2月14日から販売を開始しました。

株式会社鈴木ハーブ研究所では、茨城県に根ざした企業として “地域に寄り添う“モノづくりに積極的に取り組んでおります。その取り組みのひとつとして、茨城県の特産品を活かした地域コスメを開発し、自社WEBサイトや茨城県アンテナショップ、茨城空港、茨城県内の郵便局や道の駅などで販売中です。今回新たに、いばらきフラワーパークで「偕楽園の梅ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/ume_hand_cream/)」「福来みかんハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/fukure_hand_cream/)」「蓮の花ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/hasu_hand_cream/)」の3種類が取り扱い開始となりました。

【いばらきフラワーパーク 販売商品】

偕楽園の梅ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/ume_hand_cream/)

価格：1,980円（税込）

内容量：35g（手元に使用で約 1ヶ月）

茨城県水戸市にある偕楽園で最も多い梅の品種で、毎年2月中旬から3月下旬にかけて開花する「白加賀」という品種の香りを再現しています。ほんのり甘酸っぱく気品ある香りが広がります。

福来みかんハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/fukure_hand_cream/)

価格：1,980円（税込）

内容量：35g（手元に使用で約 1ヶ月）

福来みかんは茨城県筑波山麓の特産品です。小ぶりなみかんで果皮の香りがよいのが特徴です。茨城県桜川市産の福来みかんから採取した福来みかんエキス*¹を使用しています。フレッシュでさわやかなみかんの香りが広がります。

*¹整肌成分

蓮の花ハンドクリーム(https://s-herb.com/specialcare/hasu_hand_cream/)

価格：1,980円（税込）

内容量：35g（手元に使用で約 1ヶ月）

茨城県は蓮の地下茎である“レンコン”の日本一の生産地です。多数ある蓮の花の品種の中からピンク色の花が咲く誠蓮（マコトハス）という品種のハス花エキス*²を配合。清らかで優雅な蓮の花の香りが広がります。

*²整肌成分

【いばらきフラワーパーク(https://www.flowerpark.or.jp/)】

1985年に開園。2021年春にリニューアルオープンし、園内には、900品種ものバラに出会うことができる「バラテラス」「色別バラ」「香りのバラ」「バラのトンネル」などのエリアをはじめ、四季折々の草花に出会うことのできる森や丘が広がります。

また、自然豊かな園内の花や自然をつかった年間100種類の「100の体感」アクティビティ、「バラ農家に招かれる」をコンセプトにしたレストラン、バラをモチーフにした商品を取り扱うマーケットプレイスやカフェなど、四季折々の花々を見て楽しむだけでなく、「見る」「香る」「味わう」「触れる」「聴く」の“五感”を刺激する豊かなひとときが、新しい「いばらきフラワーパーク」のコンセプトです。

〇商品販売場所

ローズファームマーケット

※いばらきフラワーパーク入園無料エリア内

〒315-0153 茨城県石岡市下青柳200番地

TEL 0299-42-4111

営業時間／9：00-17：00

※時期により変動

【会社概要】

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売