タマディックが5年連続「ブライト500」認定健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）

株式会社タマディック

株式会社タマディック（本社：東京都新宿区/愛知県名古屋市、英文社名:TAMADIC Co.,Ltd.）は、2026年3月9日に発表された経済産業省・日本健康会議が選ぶ「健康経営優良法人2026」の中小規模法人部門において、上位500法人のみが取得できる「ブライト500」に認定されました。ブライト500に認定されたのは、2022年より5年連続になります。

弊社は1959年の創業以来、自動車、航空・宇宙、FA・ロボット、情報・家電業界の国内トップメーカーとともに設計開発・生産技術・解析業務をはじめ最先端技術の開発・革新に取り組んで参りました。同時に、「働きがいのある職場の実現」「健康保持・増進」を重点施策に据え、社員のモチベーションアップを通して技術力と人材力を両輪とする「総合エンジニアリング企業」を目指しております。

施策の一例として、2019年度からは禁煙に成功した社員に祝金を支給する「禁煙チャレンジ」、2021年度からは内容を改訂し、禁煙を含め健康的な減量や健康的な生活習慣の維持に成功した社員に祝金を支給する「健康チャレンジ！」を実施しております。開始年から参加数を徐々に増やしていき、2025年度においては、807名が参加し478名がチャレンジに成功、総額で約1,100万円の祝金を支給いたしました。今回のブライト500認定においても、これら取り組みにより健康社員率（健診結果の総合判定がA及びB判定の社員）を増加させていったことなどが評価されました。

2025年10月からは、「All for Well Engineer Life すべては、良いエンジニア人生のために。」というコンセプトを策定し、エンジニアリング企業として、新しい働き方、オフィスの在り方・活用を追求するプロジェクトを発足させました。2021年11月竣工の「タマディック名古屋ビル」と、ビル内に設置された駐日フィンランド大使認定のオフィスサウナ「LUOVA SAUNA」※、そして2026年に営業開始する新2拠点（愛知県豊田市/愛知県一宮市）を軸に、心と身体の健康づくりを支える“働きがいのある職場づくり”を推進しております。

※2021年、当時の駐日フィンランド特命全権大使であるペッカ・オルパナ（Pekka Orpana）氏よりオフィスサウナ情報発信の拠点として認定を受けました。

タマディック名古屋ビル（2022年1月営業開始）豊田オフィス Mobius Park 2026年2月営業開始一宮オフィス Robo Lab. 2026年4月営業開始予定

弊社では今後も健康経営を実践し、ワークライフバランス推進やダイバーシティへの取り組みによる社員のモチベーションアップを通して、技術力と人材力を両輪に「総合エンジニアリング企業」としての歩みを進め、付加価値の高い技術サービスを提供してまいります。

■スローガン「All for Well Engineer Life」について

社員ひとりひとりが「良いエンジニア人生」を送ることを、最も大切にしたいという思いが込められたタマディックオフィスのコンセプトとなるスローガンです。

・健康に働ける毎日を実現することで、ベストな自分を実現する（Well-being）こと。

・いいものづくりと社会を豊かにする技術貢献を実現する（Well-engineering）こと。

・仲間と支え合いながらチームで成長していく（Well-team）こと。

3つのWellを実現し、新しい時代の健康経営を象徴する場所になることを目指しています。

■健康増進施策「健康チャレンジ！」について

2019年度より禁煙に成功した社員に祝金を支給する「禁煙チャレンジ」を開始し、2021年度からは禁煙を含め健康的な減量や健康的な生活習慣の維持に成功した社員に祝金を支給する「健康チャレンジ！」へ改定し、健康支援活動を本格的にスタート。2025年度は、体重100gを100円、腹囲1センチを1,000円と設定し、ダイエットしてマイナスになった分を祝金として支給する「ボディメイクコース」や、肝機能/血糖/脂質/血圧の判定がすべてA及びB判定を達成したら祝金1万円が支給される「健診判定コース」といった複数選択可能な5種類のコースを実施しました。

・2025年度「健康チャレンジ！」実施概要

参加者：807名 / 成功者：478名 / 達成率：59.2％（1コースでも達成した人）

祝金総額：11,047,900円（ひとり最大60,000円）

■オフィスサウナ「LUOVA SAUNA」

「タマディック名古屋ビル」の 8 階にあるオフィスサウナ『LUOVA SAUNA』（ル オバ・サウナ）は、ビルと同じく世界的建築家・坂 茂（ばん しげる）氏に設計 を依頼しました。社員が終業後のリフレッシュやレクリエーション、お取引先と の商談などに使用しています。サウナを通した社員の健康およびワークライフ とウェルビーイング向上のための取り組みをご評価いただき、2021年11月に 日本で初めてフィンランド大使よりオフィスサウナとして認定いただきました。 LUOVA：フィンランド語で「クリエイティブ、創造的」の意