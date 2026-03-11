SAP BTPで全国200拠点の営業DXを推進 「新営業ポータル」を日立製作所と共同開発 ～「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」にも選出～

ミドリ安全株式会社

安全靴や作業着等を販売するミドリ安全株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松村 乾作、以下、当社）は、株式会社日立製作所（以下、日立製作所）をパートナーとして、SAP(R) Business Technology Platform（SAP(R) BTP）を基盤とした「新営業ポータル」を開発いたしました。本ポータルは、全国200拠点以上に展開する営業拠点で必要となる情報を一元化し、提案の質とスピードの向上を実現するものです。

なお、本プロジェクトは、SAPジャパン株式会社（以下、SAPジャパン）主催の「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」においても、優秀な導入プロジェクトとして選出されました。

開発の背景

当社は全国に200拠点以上（拠点一覧：https://www.midori-anzen.co.jp/kyoten.html ）の支社・支店・営業所を展開し、安全靴・作業着をはじめとする安全衛生保護具を直販体制で提供しています。地域に密着した営業拠点を持つことで、お客様のもとへ迅速に訪問し、現場の課題やニーズに即した提案・納品・アフターフォローをワンストップで行えることが当社の強みです。

一方で、営業活動に必要な情報が生産管理・在庫管理・見積管理など複数のシステムに分散しており、営業担当者が必要な情報を迅速に取得することが難しいという課題がありました。お客様先で見積りを求められた場合も、いったん帰社して情報を集めてから見積書を作成・送付するなど、事務処理が営業担当者の大きな負担となっていました。

新営業ポータルの概要

こうした課題を解決するため、 SAP S/4HANA(R)や周辺システムに蓄積されたデータをSAP BTP上で一元化した「新営業ポータル」を開発・導入いたしました。本ポータルにより、営業担当者は商談の場で在庫状況や納期を確認し、見積りの提示や納期回答をその場で行えるようになりました。

また、ベテラン営業担当者の実績やノウハウをポータル上で参照できる仕組みを構築することで、経験の浅い営業担当者でもお客様に質の高い提案が可能となり、営業活動の属人化という長年の課題解消にもつながっています。

開発プロセス

開発にあたっては、日立製作所の協創方法論「NEXPERIENCE」のExアプローチを活用しました。全国から選定したプロジェクトメンバーに対しインタビュー調査を実施。さらに営業担当者へのアンケート調査も行い、現場の声を起点としたデザイン思考で、営業担当者が真に必要とする機能を導き出しました。

その後、日立製作所の協創拠点「Lumada Innovation Hub Tokyo」でのプロトタイプ作成やロールプレイによる受容性検証を経て、PoC（概念実証）を実施。PoCの結果をふまえたアジャイル開発により、本ポータルを構築しています。

「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」への選出について

「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」は、SAPビジネスへの貢献度や顧客満足度向上への取り組みをはじめ、各SAPソリューション分野における実績や導入プロジェクトを通じて創出された価値を総合的に評価し、優れた成果を挙げたパートナー企業を選出するプログラムです。本年で第29回目を迎える本プログラムでは、クラウドなどの主力SAPソリューション分野での取り組みや成果、ビジネスの実績、優れた導入プロジェクト、そしてお客様への高い価値の提供といった様々な観点から厳正に審査を行い決定しました。

SAPジャパンによる選出理由

「ミドリ安全様では、SAP S/4HANAや周辺システムに蓄積されたデータを活用した営業改革を目的として、SAP Business Technology Platformを基盤とした新営業ポータルを導入。営業業務の効率化と、営業の提案品質・スピード向上を実現した点を高く評価。」

今後の展望

当社は今後も、新営業ポータルの機能拡充やデータ活用の深化を通じて、営業力の一層の強化を図ってまいります。デジタル技術を活用した業務改革を推進し、お客様へのサービス品質の向上に努めてまいります。

プレスリリースに掲載されている内容、製品価格、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報等は発表時点の情報となります。その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。販売状況など最新の情報は、ミドリ安全株式会社Webページ（ https://www.midori-anzen.co.jp/ja/ ）でご確認ください。

(C) 2026 SAP SE. All rights reserved.

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他の商標情報および通知については、https://www.sap.com/copyright をご覧ください。