【伝統工芸の逆襲】江戸切子、職人の50％以上が「次世代の担い手」に。“職人回帰”の熱源、日本最大の祭典「第8回 江戸切子桜祭り」開催

“日本”をテーマにした珠玉の逸品に出会えるセレクトショップ「藤巻百貨店」（運営：株式会社caramo、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村亮）は、江戸切子協同組合に特別協力し、2026年4月3日（金）～5日（日）の3日間、銀座にて日本最大の江戸切子イベント「第8回 江戸切子桜祭り」を盛大に執り行います。

次世代の台頭

衰退が懸念される伝統工芸界で、江戸切子は“職人の過半数が40代以下の若手層”という異例の活況。

女性職人の躍進

職人の登竜門「新作展」では、全体の約3分の1を女性職人が占める存在に。感性豊かな最新作26点が一堂に会する“伝統の最前線”。

職人直伝の体験

伝統工芸士らに教わる「江戸切子カット体験ワークショップ」を開催。例年予約だけでほぼ満席となる超人気プログラムが事前予約受付中。

五感で愉しむ

人気投票や試飲体験、銀座の美食コラボなど、伝統を「選ぶ」「味わう」「使う」多彩な参加型コンテンツが充実。

なぜ今、江戸切子は「アップデート」されているのか

詳細を見る :https://fujimaki-select.com/edokiriko.html?srsltid=AfmBOory-Ue2F6I2SU5cdf6cUgXH5Q3Xe4eUGs7I7ymQaw-J8owfdYCd

現在、多くの伝統工芸が後継者不足に悩む中、江戸切子界では極めてポジティブな変革が起きています。当社の調査（下記グラフ参照）によると、江戸切子職人のうち、40代以下の若手層が占める割合はついに50％を超え、過半数に達しました。しかし、これは単なる世代交代ではありません。

その背景にあるのは、本イベントのような「職人がユーザーから直接評価を受け、自らの名で作品を届ける」場の創出。そして、「老・壮・若」の三世代が互いに刺激し合い、高め合う「知の循環」です。重鎮たちが圧倒的な技と背中で業界を牽引し、中堅・若手が新たな感性でそれに応える。この世代を超えた鮮やかな相互作用が、江戸切子を「守るべき伝統」から「個の感性を解き放つ、憧れのクリエイティブ職」へと進化させているのです。

また、個人の躍進に加え、各工房が独自のチーム力や企画力を磨き、発信力を高めている点も見逃せません。熟練の円熟味あふれる名品から、工房一体となって挑む独創的な新作まで、多様な層が厚みを持って共存していることこそが、現在の江戸切子の強みと言えます。

藤巻百貨店は、職人とユーザーが直接つながる場の創出を通じ、業界全体の熱量を支援してきました。本イベントは、江戸切子業界の核心テーマである「認知向上」「技術向上」「若手育成」を具現化する舞台。伝統を重んじながらも、世代や組織の垣根を越えてアップデートし続ける、“今、最も熱気ある工芸”の鼓動を、ぜひ五感で体験してください。

本イベントの見どころ

1．【展示】第38回 江戸切子新作展 - 過去最高の出来映えと称される最新作

江戸切子職人が技術の粋を集めた最新作を発表する本展。今回は全体の約3分の1を女性職人が占め、さらに男女問わず20代の若手職人が多数出品。従来の「粋・力強さ」に加えて「繊細・華やか」な表現が際立つ、全26作品の多様な江戸切子の姿をご覧いただけます。「2026年の新作展は、過去最高レベル」と専門家も絶賛。 経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞などの最高位を巡る、若手から重鎮までの火花散る競演は必見です。

2. 【直売】空前の規模！34名の作り手が集結する、江戸切子職人の直売会

2025年新作展で1位「経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞」を受賞した「朧」と、伝統工芸士・山田のゆりさん。2025年新作展入賞、さらに一般投票で最多の票を集め「藤巻百貨店賞」を受賞した「飾皿 羽流-Uryu-」と、職人・根本幸昇さん。

「誰から買うか」を大切にする、日本最大の江戸切子直売会。普段は工房にこもりっきりの職人たちが、この日のために銀座へ集結します。百貨店の催事ではまず並ばないような、34名それぞれの感性が光る作品を、その場で直接購入可能。カットのこだわりや制作秘話を職人本人から聞く体験は、単なる買い物を超える感動を提供します。

3. 【体験】事前予約受付中！家族で楽しめる「江戸切子カット体験ワークショップ」

毎年、事前予約だけでほぼ満席となる大人気体験プログラム。伝統工芸士をはじめ、現役で活躍する職人たちがマンツーマンに近い形で直接指導します。職人と同じ機械を使い、ガラスを削る手応えを体感。約15分で作品を完成させ、そのまま持ち帰りいただけます。小学生から参加可能。

概要：4/3(金)～5(日)開催。料金3,300円(税込)～。各回定員6名の少人数制で、丁寧な指導が受けられます。

4．【限定】江戸切子界のレジェンド5名が集結。一期一会の「究極の1点モノ」抽選販売

ワークショップ予約ページはこちら :https://fujimaki-select.com/item/999_0001.html

現代の江戸切子界を牽引する重鎮5名が、この日のためだけに制作した「唯一無二」の作品を展示・抽選販売いたします。次世代の職人たちが背中を追い続ける圧倒的な技術の極致を、間近でご覧いただける貴重な機会です。「高すぎる壁」として君臨するレジェンドたちの凄みと、魂の削り込みをご堪能ください。

5．【お楽しみ】あなたが選ぶ「最高の一作」や、晩酌を彩る「至高の試飲体験」

展示・販売に留まらない、お客様参加型のプログラムをご用意しています。

あなたが選ぶ「新作展・藤巻百貨店賞」

厳選された26作品の中から、あなたの心を射止めた「最高の一客」に一票を。お客様の審美眼で頂点を決定する、毎年大好評の参加型アワードです。まもなくWEB投票開始。

至高の一杯に出会う試飲体験

会場内では、こだわりの日本酒やプレミアムビールの試飲を実施。自宅での贅沢な晩酌を彩る、最高の一杯に出会えます。

6．【街連動】銀座の美食を江戸切子で食す。日常を格上げする「名店コラボレーション」

同館（GinzaNovo）内に軒を連ねる厳選された飲食店にて、江戸切子の器でお酒や食事を愉しめる期間限定のコラボレーションを展開します。「鑑賞する伝統」から「生活を彩る工芸」へ。展示会場を飛び出し、実際の食卓で江戸切子が放つ美しさと使い心地を、銀座の美食とともに体験いただけます。

■ 開催概要 ■

名称 第8回 江戸切子桜祭り / 第38回 江戸切子新作展

日時 2026年4月3日（金）～ 5日（日）11:00～21:00（最終日は18:00まで）

会場 GinzaNovo（旧：東急プラザ銀座） 3F 特設会場

東京都中央区銀座5-2-1

内容 第38回 江戸切子新作展、職人直売会、1点もの抽選会、ワークショップ（事前予約制）、ガラポン抽選会、試飲体験など

組織概要

「日本のモノ創りで、日々の暮らしを豊かにする」をミッションに、カリスマバイヤーとして知られた故・藤巻幸大（1960-2014）と中村亮が立ち上げた、「あっと驚く」日本の逸品のみを扱うセレクトショップ。主な顧客層は、「モノ」に対して関心が高く日々の暮らしにちょっとした豊かさを求める30代後半～50代の男女。全国約500社の職人・クリエイターと提携し、ECサイトおよび実店舗を展開しています。

運営会社である株式会社caramoは、お客様、職人、そして世界中から愛される会社を目指し、日本の優れたモノづくりと現代の暮らしを繋ぐ、新しい満足と価値を創出し続けています。

社名：株式会社caramo

所在地：東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル本館6階

代表取締役社長：中村 亮

株式会社caramo企業サイト http://www.caramo.jp

藤巻百貨店オンラインストア https://fujimaki-select.com

江戸切子協同組合

1834年から続く江戸切子の伝統継承と振興を目的とした職人・事業者の協同組合。東京都認定「東京都の伝統工芸士」11名、国認定「日本の伝統工芸士」24名を擁し、日本最高峰の技術と品質を追求し続けています。江戸切子は1985年に東京都、2002年に国の伝統的工芸品に指定。なお、「江戸切子」は当組合の登録商標です。

所在地：東京都江東区大島2丁目40番5号

URL：http://www.edokiriko.or.jp/