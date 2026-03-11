株式会社フィッシュパス、北九州発のイノベーションカンファレンス「WORK AND ROLE 2026」に出展～生物多様性DXを実現する環境DNA分析、水をすくうだけで生態系を可視化する特許技術を展示～

株式会社フィッシュパス

株式会社フィッシュパス（本社：福井県坂井市、代表取締役：西村成弘）は、2026年3月26日（木）に北九州国際会議場にて開催される北部九州最大級のイノベーションカンファレンス「WORK AND ROLE 2026」に出展いたします。

WORK AND ROLE 2026は、国内のイノベーション人材が北九州に集う産業革新イベントです。今回の出展を通じ、フィッシュパスが開発・提供する「環境DNA分析」サービスと、そのビジネス活用事例を広く紹介します。

展示内容：環境DNA分析を活用した生物多様性DX

■ 水をすくって送るだけで、生態系が「見える」

従来、河川・湖沼・海域に生息する生物を把握するには、専門家による潜水調査や罠・刺し網などの大規模な現地調査が必要でした。フィッシュパスの環境DNA分析では、現場の水を採取してそのまま送付するだけで、対象水域に生息する生物種を網羅的・定量的に把握できます。

■ 全国411の漁協ネットワーク×特許技術によるDX化

フィッシュパスは全国411の漁業協同組合と連携したネットワークと、独自の特許技術を組み合わせることで、これまで測定が困難だった生態系データを「水をすくうだけ」で定量データ化するインフラを実現しました。取得したデータはDXレポートとして可視化され、企業・自治体双方が活用できる形で提供されます。

■ 企業のネイチャーポジティブ・ESG開示・自然資本評価を支援

近年、TNFDやCSRD等の国際的な情報開示フレームワークの整備が加速し、企業には自然資本・生物多様性に関するデータ開示が求められるようになっています。フィッシュパスは環境DNA分析とDXレポートを組み合わせることで、生物多様性を数値として可視化し、企業のネイチャーポジティブ推進・ESG開示・自然資本評価を科学的根拠をもって支援します。

■ 自治体・地域課題への活用

自治体に対しては、地域の生物資源の把握から、観光・産業・政策への転換まで、地域課題解決や新たな価値創出に幅広く活用されています。さらに最近では、クマやイノシシといった陸上の大型野生動物の生息状況の「見える化」にも貢献しており、鳥獣被害対策や生態系管理の新たなアプローチとして注目を集めています。

WORK AND ROLE 2026 イベント概要

WORK AND ROLE 2026は、北九州市のスタートアップコミュニティが開催する産業イノベーション・DX領域のカンファレンスです。「実ビジネスにつながるディール創出」を重視した設計で、トークセッション・スタートアップピッチ・展示・商談アポイントメント・交流会など、多彩なプログラムが用意されています。

当日は前安芸高田市長の石丸伸二氏をはじめとした有識者によるトークセッションや、全国から集まるスタートアップのピッチ、30社以上の企業による展示が行われる予定です。

■ イベント詳細

イベント名：WORK AND ROLE 2026 ― 産業革新の最前線

開催日時 ：2026年3月26日（木）10:00～19:00（交流会含む場合は20:30まで）

会場 ：北九州国際会議場

所在地 ：福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目9-30

主催 ：WORK AND ROLE 実行委員会

公式サイト：https://workandrole.jp/

株式会社フィッシュパスについて

「川を囲んで、漁協と釣り人と環境・地域社会を結び、豊かさと賑わいを目指す」を理念に、遊漁券のオンライン販売システム「フィッシュパス」を運営。全国の河川・漁協と連携し、ITを活用した持続可能な内水面漁業の実現と地域活性化に取り組んでいます。 また、環境DNA事業を通じた「生物多様性DX」の推進により、科学的根拠に基づいた資源管理と地域の自然資本の可視化、そして持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

会社名： 株式会社フィッシュパス

所在地： 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16

代表者： 代表取締役 西村 成弘

設立： 2016年10月

事業内容： オンライン遊漁券アプリ「フィッシュパス」の企画・開発・運営、環境DNA調査事業

サービスサイト：https://www.fishpass.co.jp/

コーポレートサイト： https://fishpass.jp/

本件に関するお問合せ先

株式会社フィッシュパス 広報担当

電話：0776-67-7335

メールアドレス：press@fishpass.co.jp