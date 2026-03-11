【新サービス】AIに認識されない店舗から「AIが優先的に推薦する店舗」へ。「フォーカスAIO」正式リリース。

株式会社TROBZフォーカスAIO

株式会社TROBZ（本社：愛知県北名古屋市、代表取締役：畔柳 洋志）は、Googleの「AIモード」やOpenAIの「SearchGPT」などの生成AIの普及に伴うお店探しの変化に対応し、店舗情報をAIに正しく認識・推薦させるための最適化ソリューション「フォーカスAIO」の提供を開始いたしました。

■ 開発の背景：SEO対策の「次なるステージ」への移行

現在、消費者の行動は「キーワードを打ち込んで店舗リストから探す」ことから、「AIにおすすめの店舗を尋ね、提案を受ける」ことへと劇的に変化しています。調査によれば、国内マーケターの61.9%が自然検索からの流入減少を実感(https://webtan.impress.co.jp/n/2025/06/04/49463)しており、従来のMEOやSEO対策だけでは、AI時代のお店選びの土俵に乗ることが難しくなっています。

「コンテンツを更新しているのにアクセスが伸びない」「AIによってサイトの情報がまとめられ、クリックされなくなった」といった企業の課題を解決するため、TROBZはAIに正しく情報を認識させ、優先的に引用されるためのAIO対策を確立しました。

自社サイトへの流入数の減少AIによる回答が自動表示詳細を見る :https://trobz.co.jp/focusaio/

■ 「フォーカスAIO」が提供する4つのメソッド

本サービスは、専門チームの知見と独自の分析技術により、AIエージェント時代に選ばれる店舗へのアップデートを実現します。

- AIに引用されるためのコンテンツ制作専門チームが、AIからの評価を向上させるためのコンテンツを制作します。独自のノウハウによりAIからの引用を受ける高品質な記事を提供しAIへの情報伝達を強化します。- 店舗の信頼性を担保するオリジナル構築施策単なる露出拡大に留まらず、来店や問い合わせへ繋げるための導線を設計します。クリックを促すデザインバナーの設置や、Googleが最重要視する評価基準「権威性・信頼性（E-E-A-T）」を高めるための「執筆者プロフィール」を実装。- AIに伝えるための「構造化データ」実装AIがWebサイトの情報を正確に、深く理解できるよう、技術的な側面から高度な構造化データを設計。AIの理解を促す自己紹介をサイト全体に行います。- AI診断ツール「トロパス」による可視化独自の分析ツール「トロパス」を活用し、「AIから自社サイトがどう見られているか」を完全可視化。AIによる評価や認識の現状をデータ化し、具体的な改善策を導き出します。4つのメソッドサービスサイト :https://trobz.co.jp/focusaio/

■ 驚異的な導入成果（実店舗・クリニック事例）

本施策を導入している企業では短期間で顕著な成果が出ています。

自動車修理店：対策開始後、1日あたりの平均クリック数が2回から129回へと6,350%増加。

歯科医院：検索結果1ページ目の表示キーワード数が3個から54個へと1,700%増加。

専門学校：AIによる推奨機会が増え、1日あたりの平均表示回数が16回から941回へと5,781%増加。



■ 「まずはAIからどう見られているか診断しませんか？」

フォーカスAIOの提供開始に伴い、自社のWebサイトがAIにどのように認識・評価されているかを分析する「AI視点診断」の受付を開始いたします。 「これまでのSEO・MEO対策に違和感がある」「これからのAI時代に不安がある」という企業様に対し、現状を打破するための具体的な施策を提示します。

大阪 専門学校の導入実績

■ サービス概要

サービス名：フォーカスAIO

提供内容：

独自ツール「トロバス」による評価の可視化

AI引用特化型コンテンツ制作

構造化データ設計・実装

サービスサイト：https://trobz.co.jp/focusaio/



■ 株式会社TROBZ 会社概要

会社名：株式会社TROBZ (トロブズ)

代表取締役：畔柳洋志

所在地：愛知県北名古屋市鹿田坂巻35番地YMD徳重303

公式HP：https://trobz.co.jp/

事業内容：AIO対策、SEO対策、MEO対策、Webサイト制作等

フォーカスAIO料金表フォーカスAIO :https://trobz.co.jp/focusaio/フォーカスAIOのサービス内容や費用などが記載されているページはこちら