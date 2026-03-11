インテリアに馴染む、個食タイプ　「アヲハタ　５５」のアソートセット「アヲハタ　５５ デザインＢＯＸ」を新発売

アヲハタ株式会社（本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ）は、低糖度ジャム「アヲハタ ５５」シリーズの個食タイプ3種類（イチゴ・オレンジママレード・ワイルドブルーベリー）を詰め合わせた「アヲハタ ５５ デザインＢＯＸ」を、日用品ショッピングサイトLOHACO（ロハコ）先行で販売を開始します。本商品はインテリアに馴染むデザインで、自分へのご褒美やギフトとして、豊かな朝食時間を提案する商品です。