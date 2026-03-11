こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
インテリアに馴染む、個食タイプ 「アヲハタ ５５」のアソートセット「アヲハタ ５５ デザインＢＯＸ」を新発売
ギフトや自分へのご褒美に、忙しい朝にも選ぶ楽しさを。3月11日(水)からLOHACOで先行販売開始
ターゲットに合わせた、暮らしに馴染むデザイン
近年、暮らしの空間に馴染む「デザイン性」を重視した商品のニーズが高まっています。本商品は、家事や仕事に忙しい毎日の中でも、「使い切りでいろいろな味のジャムを楽しみたい」「キッチンのインテリアやデザインにもこだわりたい」と考える女性をメインターゲットにしています。箱のまま食卓に置いても馴染む木目調のデザインを採用し、ふとキッチンや食卓に目を向けたときに心が弾むような、生活に寄り添うデザインを目指しました。
人気のフレーバーを便利な使い切りサイズで
本商品は、「アヲハタ ５５」の1回使い切りの個食タイプ「いちご」「オレンジママレード」「ワイルドブルーベリー」の詰め合わせセットです。その日の気分に合わせて好きな味を選んで、手軽にジャムを楽しむことができます。また、個装から直接塗ることができるのでスプーンがいらず、忙しい朝にもおすすめです。中身を詰め替えれば、箱は繰り返し使うことができます。
アヲハタはこれからも、朝食をはじめとした日々の食事を楽しむ新しい提案を通して市場拡大を図るとともに、家庭の食卓に「おいしさ」「楽しさ」「やさしさ」をお届けしていきます。
商品の概要は以下の通りです。
１．商品名・内容量・価格・賞味期間
ブランド：アヲハタ
商品名：５５ デザインBOX
内容量：13g×18個
参考小売価格：1,500円（税抜）／1,620円（税込）
賞味期間：12カ月
２．出荷日
2026年3月11日(水)
サイトリンク：https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/WAJ9202/
３．商品特徴
・箱のまま食卓に置いても馴染む木目調のデザインを採用しています。
・使い切りニーズに対応した「アヲハタ ５５」の「イチゴ、オレンジママレード、ワイルドブルーベリー」の個食タイプの詰め合わせセットです。
・箱の中身を詰め替えれば、繰り返し使うことができます。
