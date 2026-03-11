【開催告知】健康診断では見えない48%の心疾患潜在的リスクを暴く～コクヨ×医療ベンチャーがタッグを組み「隠れた心疾患」と「睡眠の質」をオフィスで可視化、名古屋市実証プロジェクトの成果発表会を実施

株式会社ココロミル

株式会社ココロミル（本社：東京都新宿区、代表取締役：林大貴、以下「ココロミル」）は、名古屋市の「なごやまちなか実証事業（NAGOYA CITY LAB）」の一環として、コクヨ名古屋と連携し取り組んできた「働く人を守る オフィスWell-Beingプロジェクト」の成果発表会を開催いたします。

背景：働く人の「パフォーマンス」と「突然死リスク」の両立した課題

現代のビジネスパーソンにとって、パフォーマンスを左右する「睡眠・ストレス」の管理と、突然死を招く「心疾患」の早期発見は極めて重要です。しかし、通常の健康診断（約15秒の心電図検査）では、日常生活の中に隠れた疾患の兆候を見つけることは困難でした。本プロジェクトは、最新のウェアラブルデバイス「kokolog MD」を活用し、オフィスワーカーの健康を「24時間」の視点で守る新たな仕組みを検証しました。

【世界初の挑戦】「心臓×睡眠」のデータが明かす、働く世代の驚愕の実態

今回の発表会では、単なる実証報告に留まらず、日本の「健康経営」に一石を投じる衝撃的なデータを公開いたします。

■「健康診断」では見つからないリスクの可視化

参加者の48%に潜在的な心疾患の兆候が発見され、そのうち10%（10人に1人）には深刻な「要注意相当」の所見が見つかりました。

■「睡眠・ストレス」との相関

潜在的な睡眠時無呼吸症候群（33%）や、高ストレス状態（45%）など、パフォーマンス低下に直結する課題が浮き彫りになりました。

■行動変容の実現

参加者の69%が健康意識の向上を実感し、オフィスを拠点とした健康管理が高いニーズ（参加意向76%以上）を持つことが立証されました。

会場では、以下の「ここでしか聞けない」核心部分を初公開いたします。

■新デバイス「kokolog MD」の全貌

精度を維持しつつ、睡眠モニタリングに特化した最新モデルのデモンストレーション。

■「検査×セミナー」のパッケージ化戦略

リスクの可視化から具体的な改善策（睡眠・腸活・運動）までをセットで提供する、次世代の法人向け福利厚生モデル。

■2027年ローンチへの展望

名古屋を起点に、いかにして「元気な社員が会社を強くする」社会を全国へ広げていくのか、そのロードマップを共有します。

働く人の命とパフォーマンスを同時に守る「オフィスWell-Being」の第一歩を、ぜひその目で確かめてください。

【開催概要】

日時：2026年3月13日（金）16:30～18:00 ＊開場16:00

場所：なごのキャンパス（愛知県名古屋市西区那古野2丁目14-1）

※オンライン配信あり

内容：・採択スタートアップによる実証プロジェクト報告

・スタートアップ×民間フィールド×名古屋市客員起業家 冨田 阿里氏によるパネルディスカッション

▼当日の流れ

・16:30-16:35 名古屋市挨拶・事業紹介

・16:35-17:00 「子育て」テーマセッション（iiba、Simplee）

・17:00-17:35 「人流創出」テーマセッション（シルバコンパス、One Smile Tech、チャリチャリ・New Ordinary）

・17:35-17:50 「健康」テーマセッション（ココロミル）

・17:50-18:00 閉会挨拶

※敬称略

▼申込は以下より ※3/12(木) 17:00まで

https://ng116.peatix.com/

▼事業HPはこちら

https://nagoya-city-lab.jp/

▼本事業に関するお問い合わせはこちら▼

主催:名古屋市経済局イノベーション推進部スタートアップ支援課

事務局:デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社

nagoya-machinaka@tohmatsu.co.jp

株式会社ココロミル 広報担当

03-5323-0010

info@kokoromil.com

▼こんな方におすすめ

・スタートアップによる実証実験に関心がある

・まちづくり団体として提携先を探している

・投資先・融資先を探している

・「子育て」「人流創出」「健康」テーマに関心がある

・業界を超えた人脈を広げたい

実証に使用したソリューション：在宅型心電図「ホーム心臓ドックpro」新モデル

※実証実験内、セミナーの様子

【自宅できる長時間心電図解析サービス「ホーム心臓ドックpro」】

胸部に小型心電計を貼り付け、9時間以上長時間計測を行い、健康診断（30秒程度の心電図検査）では見逃されやすい不整脈を検出。さらに、睡眠時無呼吸症候群（SAS）や睡眠の質、ストレス指標も同時に測定可能。

データは臨床検査技師が解析し、数日以内にレポートを返却。

万が一異常が見つかれば、医療機関との迅速な連携やオンラインクリニックによる専門医フォローまで自宅で完結。

今回活用するのは、新たに開発した6軸センサーを搭載した新モデル。

体の動きや胸郭、寝返りまで計測可能となった。睡眠時無呼吸症候群の検出精度を飛躍的に向上させ、睡眠中の異常検出回数をアウトプットする。

株式会社ココロミル

ー「病気で後悔しない社会へ」をミッションに世界から突然死をなくすー



私たちは、自宅にいながら医療機関と同等の本格的な心電図チェックが手軽にできる「ホーム心臓ドック(R)」をはじめとする各種事業を展開しています。

長時間のデータ取得により、これまでの健診や人間ドックでは見逃されがちだった心疾患リスクも早期に“見える化”し、突然死などで「今まで救えなかった世界で1億人の命を救う」ことを実現します。



また、取得したデータを通じて、多くの方々が自分自身や家族の健康状態を可視化し、健康寿命やQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させることを目指しています。



代表取締役社長：林 大貴

所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目2番16号 菅野ビル2F

設立 ：2021年11月

事業内容 ：ヘルスケア及び臨床研究事業

提供サービス ：〈個人向け〉不整脈、睡眠時無呼吸症候群 (SAS)、睡眠の質、

ストレスの兆候を心電計を使って可視化する「ホーム心臓ドック(R)」

〈医療機関向け〉使い切りホルター心電計「eclat」

〈医療機関向け〉動物医療心電図モニタリング、ホルタ―検査

主要許認可 ：第二種医療機器製造販売業（許可番号：13B2X10584）

医療機器製造業（登録番号：13BZ201797）

高度管理医療機器販売業・貸与業（許可番号：5新保衛薬第162号）

ISO13485 : クラス２



HP ：https://kokoromil.com/

