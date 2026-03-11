【Lee】都市限定モデルのLee 101が登場。1930年代モデルを2つの異なるセルビッジデニムでモディファイした「Lee 101 COWBOY PANTS」を発売。
名古屋ゲートタワーPOP-UPとエスパル仙台店で仕様の異なる周年モデルが登場
ジーンズブランド Lee（リー）は、2026年3月11日（水）より名古屋ゲートタワーにて期間限定POP-UPストアを開催します。あわせて、先月2月にリニューアルオープンしたエスパル仙台店の2店舗限定で、「Lee 101」シリーズの101周年を記念した限定モデルを発売します。
本モデルは「Lee 101 101st ANNIVERSARY MODEL」を販売店舗ごとに異なるデニム生地を採用した特別仕様となっています。
デザインのベースとなるのは、1930年代後半に登場した「Lee 101 COWBOY PANTS」。
象徴的なディテールであるレザーラベルやボタンは当時の仕様を踏襲しながら、各パーツには101周年を象徴する「101st」マークを採用。シルエットは王道のストレートで仕上げた特別仕様となっています。
※ほか店舗への取り寄せ不可の商品となります。
【発売日のお知らせ】
本リリースにてご案内しておりました「Lee 101 101st ANNIVERSARY MODEL」につきまして、商品配送の都合により発売日は次の通りとなります。
名古屋ゲートタワーPOP-UPおよびエスパル仙台店での発売は、3月13日（金）午後以降、準備が整い次第販売開始。
楽しみにお待ちいただいているお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
名古屋限定：BLACK DENIM
仙台限定：RIGID DENIM
商品概要
【名古屋】101 BLACK DENIM
名古屋モデルの Lee 101には、ブラックのセルビッジデニムを使用。
スキュー(ねじれ防止)、サンフォライズド(防縮)、毛焼きといった加工を施していない“生機デニム”を採用することで、独特の凹凸感と立体的な素材感を生み出しています。
糸は同色でまとめることで、生地の表情を際立たせながら落ち着いた印象に仕上げました。
・価格：33,000円税込
・サイズ：S/M/L/XL
※発売日に関して
3月13日(金)午後以降、準備が整い次第販売開始いたします。
【仙台】101 RIGID DENIM
仙台モデルの Lee 101には、国産のオリジナルセルビッジデニムを使用。
赤耳誕生以前から使われていた“白耳”を採用し、インディゴのみの染色によるやや浅めのブルーで、当時のLeeヴィンテージに近い雰囲気を表現。
・価格：33,000円税込
・サイズ：S/M/L/XL
※発売日に関して
3月13日(金)午後以降、準備が整い次第販売開始いたします。
取扱い店舗
名古屋ゲートタワーPOP-UP
・開催期間：2026年3月11日～4月7日
・アクセス
〒450-6614
名古屋市中村区名駅一丁目1-3 6F ローズテラス
TEL：052-566-2202
・営業時間
10:00～20:00
※施設の営業時間変更に伴い、上記と異なる場合がございます。
エスパル仙台店
・アクセス
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台 東館 3階
022-293-6440
・営業時間
日~木10:00～20:00
金/土10:00～21:00
※施設の営業時間変更に伴い、上記と異なる場合がございます。
Lee 101 101周年 について
Lee 101 101周年
1889年にアメリカで創業したLee(リー) は、1925年にスタイルナンバー「101（ONE-O-ONE）」を発表しました。そして2026年、「Lee 101」は誕生から101周年を迎えます。
その確かな機能性と普遍的なデザインは、時代ごとに“自らのスタイルを貫く人々”に選ばれ続け、Lee 101をアイコンの地位へと押し上げています。
本プロモーションには、窪塚洋介氏と窪塚愛流氏の親子をアンバサダーとして起用し、Lee 101 のスピリットである“時代や流行に左右されないスタイル”を体現。「A Spirit in Jeans ― 変わらないものをもつ」というメッセージに込めた普遍性を、親子二人の姿を通して表現しています。