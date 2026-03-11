ちとせよしのを「BLT MONSTER」表紙に抜擢！ “肉感・肌感・質感”を真正面から表現。「BLT MONSTER Round 8」4/2(木)発売!!

株式会社東京ニュース通信社「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社から誕生し、発売と同時にその革新的なグラビアが話題となった、新たな水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」。この度、表紙にちとせよしの（あまいものつめあわせ）を迎える「BLT MONSTER Round 8」が、4月2日（木）に発売することが決定した。さらに、裏表紙には矢野ななか、中面には鈴木くるみ（AKB48）、工藤理子（STU48）、冴木柚葉が登場する。

「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして巻頭グラビアは24P、中面グラビアも18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。

ちとせよしのが、“肉感・肌感・質感”を真正面から表現。身体のリアリティを写し取る濃密グラビア。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

表紙と巻頭グラビアを飾るのは、元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集めるグラビアアイドルのちとせよしの。現在はアイドルグループ・あまいものつめあわせのメンバーとしても活動する彼女が、満を持して本誌表紙に登場する。

今回は初心に立ち返り、“女性の肉感、肌感、質感”という媒体コンセプトを真正面から切り取る撮影を実施。ストリート感あふれるファッショナブルな衣装に加え、ホテルの一室で見せる大胆でしっとりとした表情まで、彼女の持つ柔らかさと存在感を余すことなく写し取った。身体のリアリティと美しさが共存する、濃密なグラビアとなっている。

矢野ななかの自然な美しさにフォーカス。洗練されつつある彼女の魅力を追求。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／melon

裏表紙には、MBS系にて放送中のドラマ「女の子が抱いちゃダメですか？」に出演中の矢野ななかが登場。女優として評価を上げるのみならず、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」では大人気バラエティ企画に連続して出演し、その演技力の高さで話題を呼んでいる。今回、「B.L.T.2026年3月号」で掲載したグラビアが好評につき即オファー、ナチュラルをテーマに撮影を行った。前回とは異なるスタッフやロケーション、衣装でさらなる魅力を引き出し、勢いに乗っている矢野ななかを本誌でしか見ることのできないB4サイズの大迫力でお送りする。

48グループから現役アイドル２名がBLT MONSTERに降臨――。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／melon「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／melon「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／友野雄「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／友野雄

1人目は、67thシングル「名残り桜」が発売中のAKB48から鈴木くるみ。グループ内で"グラビア選抜"メンバーとして名高い彼女は、ドーリーフェイスにマシュマロボディという最強のキュート要素を兼ね備えているが、今回はそのイメージからは程遠い（?）”Sっ気”を帯びたテイストに挑戦した。「読者を悩殺してください」そんな掛け声と共に始まった撮影では、ウエストから深くスリットの入ったロングスカートやピンヒール、胸元が大きく開いた衣装などを着こなし、見る者を挑発するような表情なども連発。鈴木の新たな扉を開く、そんなグラビアとなっている。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／塩谷未来「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／塩谷未来

2人目は、13thシングル「好きすぎて泣く」が発売中のSTU48・工藤理子。工藤にとって、自分だけの武器が欲しいという思いから、関係者に直談判して叶ったグラビア業への挑戦。昨年、グラビア仕事を解禁すると瞬く間に各誌を席巻し、今や、“瀬戸内のグラビアクイーン”とも呼ばれるようになった彼女を、ファンタジーな世界観で撮影した。衣装は、花が大胆にあしらわれた水着やレースのコルセット、身体のサイドがぱっくりと開いたキャミワンピなどを着用。カメラマン含め全員女性スタッフの現場で出来上がった、”かわいい”と”大胆セクシー”のハイブリッドグラビアをお楽しみに。

冴木柚葉、BLT MONSTERで魅せる生命力あふれる姿。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

「王様のブランチ」（TBS系）のリポーターを務め、女優としても活躍する冴木柚葉が登場。今回は“生命力”をテーマにした撮影を実施した。牛丼に生卵を落とし、豪快に頬張る姿や、植物に囲まれた幻想的なシーン、そしてシャワーを大胆に浴びるカットなど、生命のエネルギーを感じさせる多彩なシチュエーションで彼女の魅力を切り取っていく。どこか幻想的でありながらリアルな空気感も漂う、印象的なグラビアとなっている。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる【BLT MONSTER Round 8限定表紙版】の発売が決定！

※ 通常版の【BLT MONSTER Round 8】とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

商品名：BLT MONSTER Round 8限定表紙版

価格：2,200円 （本体2,000円）（税10%）

表紙：ちとせよしの（あまいものつめあわせ）

裏表紙：矢野ななか

※通常版の表紙・裏表紙絵柄とは異なります。

※表紙・裏表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

［対象店舗］

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18561768/

購入者特典、決定！

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下5種類より選んで、ご購入いただけます

１.ちとせよしの（あまいものつめあわせ） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107693216

２.鈴木くるみ（AKB48） ポストカード

https://7net.omni7.jp/detail/1107693217

３.工藤理子（STU48） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107693218

４.冴木柚葉 ポストカード

https://7net.omni7.jp/detail/1107693219

５.矢野ななか 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107693220

【注意事項】

※3月10日現在

※限定表紙版及び特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【紙版 商品概要】

「BLT MONSTER Round 8」

●発売日：2026年4月2日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：2,200円

●表紙：ちとせよしの（あまいものつめあわせ）

●裏表紙：矢野ななか

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

