東京都・国営昭和記念公園の設備管理DX実証にスマートゴミ箱「SmaGO」を導入

株式会社フォーステック

株式会社フォーステック(https://forcetec.jp)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹村陽平、以下フォーステック）は、NSW株式会社(https://www.nsw.co.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長：多田尚二、以下 NSW）が実施する国営昭和記念公園（東京都立川市・昭島市）における設備管理DX推進の実証実験に協力企業として参画し、その一環として、環境配慮型スマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」2箇所計4台を設置、2026年3月13日より運用を開始します。

本取り組みでは、SmaGOを活用したゴミ蓄積量の可視化により、回収業務の最適化および巡回効率の向上を検証します。

■実証実験の背景と目的

国営昭和記念公園スマートゴミ箱SmaGO

国営昭和記念公園は、開園から40年以上経過しており、公園施設の老朽化及び老朽化に伴う施設修繕等の費用が増加する一方で、令和7年11月には開園以来最高の月間入園者数を記録するなど、多くの方が来園しています。今後も来園者が安全・安心に楽しめる公園となるために、公園の管理運営の効率化及び高質化の取組が急務となっています。

特に週末やイベント時には来園者が集中し、一時的にゴミ排出量が増加することで回収業務の負荷が高まっています。また、園内はエリアが広範囲に分散しているため、従来の定時巡回型の回収運用では、移動距離の長距離化や人的負担の増大が課題となっていました。

本実証では、SmaGOによるゴミ蓄積量の可視化を通じて、データに基づく回収タイミングおよび巡回動線の最適化を検証し、効率的なゴミ管理体制の構築を目指します。

■実証実験内容

本実証では、NSWが提供する複数のDXソリューションを組み合わせ、園内設備管理業務の効率化・省人化・環境負荷低減の効果を実運用環境下で検証します。

フォーステックが提供するスマートゴミ箱「SmaGO」は実証項目の一つとして導入され、ゴミ蓄積状況のリアルタイム可視化を通じて、回収タイミングおよび巡回動線の最適化を図ります。

・実施期間：2026年3月～2026年5月

・設置台数：4台

・実施主体：NSW株式会社

・協力：国土交通省 関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所、株式会社フォーステック

■SmaGOに期待される効果

クラウドシステムでゴミ蓄積状況を可視化

1．ゴミ回収業務の効率化：

- ゴミ蓄積量の可視化による巡回回数削減- ゴミ圧縮機能による回収頻度削減- データ活用による回収ルートおよび業務オペレーションの最適化

2．労働環境の高度化：

- 広大な園内における回収作業の肉体的負担の軽減- ゴミ回収業務の省人化・省力化

3．環境負荷の低減：

■今後の展開

- 巡回移動距離削減によるCO2排出量の削減- 自動圧縮機能による容量確保とゴミ溢れ防止

本実証実験で得られた知見をもとに、国営昭和記念公園における本格実装を目指し、標準化を見据えたスマートメンテナンスの運用モデル構築を進めます。 さらに、国営公園および自治体管理公園への展開を通じて、公共施設管理の新たな姿を提示し、社会課題の解決と持続可能な社会づくりに寄与してまいります。

■スマートゴミ箱SmaGOについて

SmaGOは、フォーステックが展開する、地球環境に配慮して開発されたIoTスマートゴミ箱です。太陽光で稼働してゴミを約5分の1に自動圧縮し、蓄積したゴミの量を通信機能で通知する仕組みを持つため、ゴミ溢れを防ぎながら回収業務を大幅に効率化することが可能です。また、ラッピングは自由にデザイン可能で、分別等の啓発や、協賛を募ることで運用コストを削減することができます。SmaGOの設置は、国連が定めたSDGsの17のゴールのうち、6つのゴールに対応しています。

【導入効果例】

東京都 表参道・原宿エリア：回収回数を約70％削減

大阪府 道頓堀エリア：周辺のポイ捨てゴミを約90％削減（吸い殻を除く）

スマートゴミ箱SmaGOとは■NSW 株式会社について

1966 年創業。製造や流通など業種対応のシステム構築、IT インフラ設計・運用、自社データセンターを基盤としたクラウドサービスなどをワンストップで提供します。また、車載分野や通信・設備分野における組込みシステム開発と LSI やボードの設計開発も手掛けています。これらの実績を生かした IoT、AI、エッジコンピューティングなどの分野で新たな価値創造に取り組み、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、DX 実現のパートナーとしてお客様とのビジネス共創を推進してまいります。

公式サイト： https://www.nsw.co.jp/

■フォーステックについて

会社名：株式会社フォーステック

設立 ：2019年4月15日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー6階

代表者： 代表取締役社長 竹村 陽平

事業内容：日本各地へのスマートゴミ箱「SmaGO（スマゴ）」の設置を通した、街と企業と人々が一体となった環境活動の提案

公式サイト：https://forcetec.jp

■お問い合わせ

株式会社フォーステック 広報担当

電話: 03-3453-7140

お問い合わせフォーム: https://smago.jp/contact/