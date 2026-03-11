こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
圧倒的な冷涼感！熱中症対策やクールダウン時に最適な“超”爽快炭酸「超！クールスパークリング フリスクレモン＆ライム」を新発売！
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「FRISK（フリスク）」のライセンスを使用した、「超！クールスパークリング フリスクレモン＆ライム」を自動販売機では3月30日（月）より、量販店等では6月22日（月）より発売しますので、お知らせいたします。
「超！クールスパークリング フリスクレモン＆ライム」は、これまでの「FRISK SPARKLING」シリーズと比べ、炭酸を強化し、しっかりとした冷涼感を感じながらもごくごく飲みやすく、レモンとライムの甘酸っぱくフルーティーな味わいを楽しめる、“超”爽快な炭酸飲料です。
夏場のクールダウンや気分転換のリフレッシュはもちろん、これからの季節の塩分補給にも最適な一本です。突き抜ける冷涼感をぜひお楽しみください。
※ 本商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40〜80mg（食塩相当量として 0.1〜0.2g）を含有する清涼飲料水です。
●商品特長
「超！クールスパークリング フリスクレモン＆ライム」
◆レモン＆ライムの甘酸っぱくフルーティーな味わいを、突き抜ける冷涼感と共に楽しめる超爽快な炭酸飲料です。
◆ナトリウムを40mg（100ml当たり）以上配合し、熱中症対策としても飲用可能です。
◆塩分とクエン酸をおいしく補給できます。
●商品概要
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
