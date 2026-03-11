京急沿線 東海道品川宿 スタンプラリー

３．後援品川区４．協力京成電鉄株式会社，品川区商店街連合会，旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会，一般社団法人しながわ観光協会，南馬場商店会５．特設ホームページ６．お客さまのお問い合わせ先京急ご案内センター 受付時間（９：00〜17：00）年末年始は休業TEL．03-5789-8686/045-225-9696※営業時間は変更になる場合がございます。＜参考＞東海道品川宿は，慶長６年（1601 年）に，中世以来の港町として栄えていた品川湊の近くに設置されていました。現在の東京都品川区内，北は京急本線の北品川駅から南は青物横丁駅周辺までの周辺一帯です。目黒川より北は北品川宿，南は南品川宿，北品川の北は歩行新宿（かちしんしゅく）と呼ばれており，江戸幕府が重要視していた東海道の第一宿として，西国へ通じる江戸の玄関口として大いに賑わいました。また，海と山がある風光明媚な行楽地としても人気で，人や文物が集まる最先端の情報都市でもあったそうです。現在，東海道品川宿では宿場町らしい景観の再生に積極的に取り組んでいます。江戸時代からの道幅を残し，一部の通りを石畳で舗装。道中には歴史観や交流館などもあり，歴史を感じながら，グルメやお買い物を楽しむことができます。