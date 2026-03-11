こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京急沿線 東海道品川宿 スタンプラリー
激レア!?限定ホログラムけいきゅんシールをゲットしよう！
〜東海道五十三次の一番目の宿場町の商店街を散策しよう〜
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，品川区，品川区商店街連合会などと共同で，旧東海道の商店街をめぐりながらオリジナルグッズが集められる「京急沿線 東海道品川宿 スタンプラリー」を2026年３月16日（月）から2026年６月１日（月）まで実施します。
本キャンペーンは，京急線（北品川駅〜立会川駅）旧東海道の商店街や周辺にある対象店舗で500円（税込）以上利用してスタンプが獲得できる，デジタルスタンプラリーで，2025年10月に京成電鉄株式会社（以下 京成電鉄）と締結した共同検討に関する合意書に基づき，京成電鉄から本キャンペーンの一部景品の協力を得て実施するものです。
ポスターイメージ
京急電鉄では，今後も沿線地域と一体となって，沿線の魅力を発信するとともに，沿線活性化に繋がる取り組みを実施してまいります。
１．実施期間：2026年３月16日（月）〜2026年６月１日（月）
２．実施内容
（1）商店街スタンプラリー
newcalサイトからログインをして，対象の店舗で既定数のスタンプを獲得するとオリジナルグッズをプレゼントいたします。
（2）景品
対象店舗でスタンプを３個集めると「キラキラけいきゅんシール」または「京成パンダ レジャーシート」を各種先着500名様にプレゼントいたします。スタンプ６個を集めた方には「ホログラムけいきゅんシール」または「オリジナルエコバック」を各種先着500名様にプレゼントいたします。
また，６個集めて，アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で，京急のおトクなきっぷ「みさきまぐろきっぷ」，「よこすか満喫きっぷ」,「葉山女子旅きっぷ」をそれぞれペアセット各種２組様にプレゼント，または「けいきゅんゴールドカラーシール」を１名様にプレゼントいたします。
（3）グッズ引換場所
（4）対象店舗
（5）参加方法
京急沿線情報の発信をしているnewcalサイトにアカウント登録のうえ，本スタンプラリーへご参加ください。ページ内の「スタンプラリーの発券はこちら」をクリック後，利用規約とプライバシーポリシーを確認・同意のもとMyチケットを取得してください。取得後に「スタンプラリーをはじめる」をクリックするとご利用いただけます。
（6）スタンプ取得方法
対象店舗で１会計につき500円（税込）のご利用でスタンプ１個獲得ができます。各スポットにある二次元コードをお読み取りください。
（7）応募方法
スタンプを必要数量獲得後に「応募フォームを開く」をクリックすると景品引換，景品応募フォームに進みます。景品引換はスタッフに画面を呈示し引換ください。アンケート必要事項を入力のうえお申込みください。
東海道品川宿は，慶長６年（1601 年）に，中世以来の港町として栄えていた品川湊の近くに設置されていました。現在の東京都品川区内，北は京急本線の北品川駅から南は青物横丁駅周辺までの周辺一帯です。目黒川より北は北品川宿，南は南品川宿，北品川の北は歩行新宿（かちしんしゅく）と呼ばれており，江戸幕府が重要視していた東海道の第一宿として，西国へ通じる江戸の玄関口として大いに賑わいました。また，海と山がある風光明媚な行楽地としても人気で，人や文物が集まる最先端の情報都市でもあったそうです。
現在，東海道品川宿では宿場町らしい景観の再生に積極的に取り組んでいます。江戸時代からの道幅を残し，一部の通りを石畳で舗装。道中には歴史観や交流館などもあり，歴史を感じながら，グルメやお買い物を楽しむことができます。
以 上