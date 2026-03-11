夏のペットカート移動を快適にする送風機付きマット『コムペット ファンマット』2026年4月上旬 新発売















体温調節が苦手なペットにとって、夏に屋外で過ごすときの暑さ対策はとても大切です。本製品は、外気を取り込み、シートに配置した12個の空気噴出口から風を送り出す仕様です。マットが折れ曲がった状態で設置しても、回転するダクトで空気の通り道がつぶれない「Wエアダクト構造」を採用。ペットの足元からキャリー全体へ風をムラなく行き渡らせることができ、移動中の乗り心地を高めます。3段階の風量調整と15分・30分・1時間のタイマー機能を搭載。また、ファスナーを開けてファン部とUSBケーブルを外せば、マット本体を洗濯機で丸洗いできるので、日々のお手入れも簡単です。