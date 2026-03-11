こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
夏のペットカート移動を快適にする送風機付きマット『コムペット ファンマット』2026年4月上旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:松浦康詞)は、ペットのためのブランド「compet (コムペット)」から、夏場のカート移動時の暑さ対策をサポートするペット用マット『コムペット ファンマット』を、2026年4月上旬より、全国のペットショップなどで発売します。
体温調節が苦手なペットにとって、夏に屋外で過ごすときの暑さ対策はとても大切です。
本製品は、外気を取り込み、シートに配置した12個の空気噴出口から風を送り出す仕様です。マットが折れ曲がった状態で設置しても、回転するダクトで空気の通り道がつぶれない「Wエアダクト構造」を採用。ペットの足元からキャリー全体へ風をムラなく行き渡らせることができ、移動中の乗り心地を高めます。
3段階の風量調整と15分・30分・1時間のタイマー機能を搭載。また、ファスナーを開けてファン部とUSBケーブルを外せば、マット本体を洗濯機で丸洗いできるので、日々のお手入れも簡単です。
【製品詳細】
https://digitalpr.jp/table_img/2002/130121/130121_web_1.png
※モバイルバッテリーは付属しておりません。
※必ずPSEマークのあるモバイルバッテリーをご使用ください。
※製品本体のUSB Type-Aコネクタに出力5V・2A以上のモバイルバッテリーを接続してください。
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/opt/fanmat.html
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://compet.jp/products/opt/fanmat.html
