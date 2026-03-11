【修理件数3万点突破、前年比120％】バリュエンス、修理サービス「ALLU REPAIR」を「修理工房なんぼや」に名称変更

■バリュエンスジャパン株式会社 概要・設立：2019年9月10日・代表者：代表取締役 冨田 光俊・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。