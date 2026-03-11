東日本大震災から15年　アクサ生命、減災および復興支援の取組み継続を発表

「減災についていま学びませんか」リーフレット







東日本大震災の発災から15年が経ち、震災を知らない世代が増える一方で、自然災害は引き続き頻発しています。震災の記憶を次の世代に伝え、減災や防災に役立てることの重要性はますます高まっています。アクサ生命は、「すべての人々のより良い未来のために。私たちはみなさんの大切なものを守ります。」というアクサのパーパスを体現するため、減災に向けて行動を起こし、震災の記憶を風化させず、社会に働きかけていこうという取組みを後押しし、復興支援を継続していきます。また、被災地域の声に耳を傾け、子どもたちの未来づくりや教育支援を通じて、地域の持続的な発展に貢献していきます。