Roborockのフラッグシップモデルの超薄型ロボット掃除機「Saros 10」が、読者投票で決定する「家電大賞2025-2026」ロボット掃除機部門にて銀賞を受賞

Roborockのフラッグシップモデルの超薄型ロボット掃除機「Saros 10」が、読者投票で決定する「家電大賞2025-2026」ロボット掃除機部門にて銀賞を受賞